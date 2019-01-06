З чоловічого плеча: Вікторія Бекхем одягнула стильний брючний костюм

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Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / www.gettyimages.com

Популярна британська дизайнерка Вікторія Бекхем не боїться експериментувати з вбранням, яке вона одягає на публіці. Так, дружина Девіда Бекхема завжди стає зіркою вуличних папараці, а її стиль намагаються повторити десятки сотень шанувальниць.

Нові фото Вікторія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, Бекхем для виходу у Лондоні приміряла сірий брючний костюм її власного бренду сірого кольору, який складався з широких штанів на високій посадці і жакету. Таке вбрання дизайнерка поєднала з блузою ніжно-рожевого кольору. 

"Зауважу, що ці штани дійсно витягують ноги", – наголосила вона у підписі.


Вікторія Бекхем / Getty Images

Що цікаво, нова дівчина сина Вікторії Брукліна Бекхема часто почала проводити час з його сім'єю. Хана Кросс також встигла засвітитися на знімках поряд зі своїм коханим і його зірковою мамою.


Вікторія Бекхем, Хана Кросс і Бруклін / Getty Images


Вікторія Бекхем і Хана Кросс/ Getty Images

Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем Стиль і мода
Джерело: 24 канал
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