З чоловічого плеча: Вікторія Бекхем одягнула стильний брючний костюм

Популярна британська дизайнерка Вікторія Бекхем не боїться експериментувати з вбранням, яке вона одягає на публіці. Так, дружина Девіда Бекхема завжди стає зіркою вуличних папараці, а її стиль намагаються повторити десятки сотень шанувальниць.

Нові фото Вікторія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Як дві краплі: фото дівчини Брукліна Бекхема порівняли з його зірковою мамою

Так, Бекхем для виходу у Лондоні приміряла сірий брючний костюм її власного бренду сірого кольору, який складався з широких штанів на високій посадці і жакету. Таке вбрання дизайнерка поєднала з блузою ніжно-рожевого кольору.

"Зауважу, що ці штани дійсно витягують ноги", – наголосила вона у підписі.



Вікторія Бекхем / Getty Images

Що цікаво, нова дівчина сина Вікторії Брукліна Бекхема часто почала проводити час з його сім'єю. Хана Кросс також встигла засвітитися на знімках поряд зі своїм коханим і його зірковою мамою.



Вікторія Бекхем, Хана Кросс і Бруклін / Getty Images



Вікторія Бекхем і Хана Кросс/ Getty Images