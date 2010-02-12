З днем народження цю злу жінку, – Джастін Теру привітав колишню дружину Еністон з ювілеєм

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Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / Instagram/ @jenniferanistononline

Напередодні, 11 лютого, знаменита голлівудська акторка святкувала своє 50-річчя. Серед привітань, адресованих Дженніфер Еністон, з'явилися кумедні слова від її колишнього чоловіка Джастіна Теру.

Знаменита голлівудська акторка і зірка серіалу "Друзі" святкувала своє 50-річчя напередодні, 11 лютого. На вечірку з нагоди її день народження прийшов її колишній чоловік Бред Пітт та багато інших близьких людей. Проте одним із найбільш неочікуваних привітань, ймовірно, стало звернення Джастіна Теру, з яким вона розлучилася у 2018 році.

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Актор опублікував фото колишньої дружини на своїй сторінці в Instagram, на якому видно її біцепси, а сама вона тримає над своєю головою роги.

З днем ​​народження цю люту жінку. Люто люблячу. Люто добру ... і люто веселу,
– написав Джастін під фото.

Також в кінці привітання чоловік поставив "емоджі" червоного серця, після якого написав слово "you".

Що відомо про стосунки Джастіна Теру і Дженніфер Еністон? Пара почала зустрічатися в 2011 році, а в серпні 2015 року узаконили свої стосунки. В лютому 2018 року зірки оголосили про розлучення. Вони наголосили, що бажання розірвати стосунки було взаємним.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Дженніфер Еністон Зіркові розлучення
Джерело: 24 канал
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