З короткою стрижкою і в стильному вбранні: Селін Діон знялась для глянцю

Знаменита канадська поп-діва Селін Діон погодилась на експериментальну фотосесію. Артистка стала однією із зірок спеціального випуску журналу Harper's Bazaar Icons.

За останні роки популярність Селін Діон суттєво зросла, адже кожен її вихід описують всі світові ЗМІ. Особлива увага до 51-річної артистки була прикута під час Тижня моди у Парижі. Там поп-діва щоразу приголомшувала фотографів яскравими образами. затьмарюючи самі покази нових колекцій.

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Відтак автори спеціального випуску журналу Harper's Bazaar Icons не мали вагань щодо вибору головної ікони стилю та зірки номера. Як і в житті, Селін Діон була не проти експериментів. Перед камерою Маріо Сорренто вона постала з новим іміджем: короткою стрижкою та темним волоссям. Такий незвичний образ Селін змінив її до невпізнання.

Не менш креативними були стилісти і у виборі одягу для співачки. Для фотосесії Селін Діон приміряла сукню-жакет від Alexander McQueen, неонове пальто Balenciaga і смугасте вбрання від Marc Jacobs.



Селін Діон знялась для глянцю / Фото: Instagram / @celinedion



Співачка Селін Діон на обкладинці Harper's Bazaar Icons / Фото: Instagram / @celinedion



Селін Діон з незвичним іміджем / Фото: Instagram / @celinedion

Відомо, що у фотосесії для Harper's Bazaar Icons також взяли участь Кейт Мосс, Аліша Кіс, Крісті Тарлінгтон, Реджина Кінг, Шейлін Вудлі, Девон Аокі. Новий випуск журналу невдовзі з'явиться на прилавках, тому прихильники зможуть переглянути всі знімки знаменитостей. які впливають на світ моди.