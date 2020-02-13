З малюком на руках: Енріке Іглесіас показав фото з пологового

Популярний іспанський співак Енріке Іглесіас нещодавно втретє став батьком. 30 січня у нього народилася третя дитина. Зірковий тато поділився першою фотографією з малюком.

Знаменитість поширив ніжну світлину з новонародженим, якого він тримає на руках. Ексклюзивний кадр з пологового будинку можна побачити на сторінці Енріке Іглесіаса в інстаграмі.

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На зворушливому знімку Іглесіас одягнутий в лікарняний одяг. На ньому халат, шапочка та маска. На руках батько тримає немовля, у якого на голові є косинка у вигляді бантика.

Моє сонечко. 01.30.2020,

– підписав фотографію Енріке.

Стать дитини новоспечений батько не повідомив. Проте, можливо, косинка у вигляді бантика може свідчити про те, що у Енріке Іглесіаса та Анни Курнікової народилася ще одна донька. Саме такі здогадки фани пишуть у коментарях під фото.