З моделей у блогери: Наомі Кемпбелл завела свій YouTube-канал

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Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / Instagram/ @naomi

Популярна британська супермодель вирішила підтримати епоху блогерів і заодно стати ще ближчою зі своїми шанувальниками. Наомі Кемпбелл створила свій канал на YouTube.

Тепер фразу "натискайте на дзвіночок, залишайте коментарі" ми будемо чути і від найвідоміших селебріті світу. Наомі Кемпбелл не встояла перед трендом 21 століття і підтримала ідею завести канал на YouTube. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Я неймовірно вдячна та з нетерпінням чекаю, щоб нарешті поділитись цим проектом зі світом. У мене є можливість розповісти вам свою історію, показати, хто я є насправді, та поділитись проблемами, які близькі моєму серцю. Я сподіваюсь, що історія мого життя та шляху якось надихне вас. Надіюсь, вам сподобається,
– прокоментувала Наомі Кемпбелл відео на своїй сторінці в Instagram.

Перший ролик, який Наомі опублікувала в четвер, 29 листопада, став так званим тизером до її майбутніх відеоблогів. За півтори хвилини вона розповіла, чим буде ділитись на каналі. У відеороликах супермодель планує розповісти історію свого життя, про падіння, злети та про стосунки із людьми, які не завжди були простими. "Бути Наомі" – таку назву обрала зірка для серії майбутніх роликів.

Дивитись перше відео на каналі Наомі Кемпбелл:

У другому відеоблозі, який модель опублікувала одразу ж після тизеру, вона розповіла, чому любить Нельсона Манделу. З двох завантажених роликів можна зрозуміти, що канал Наомі буде якісним відеощоденником із професійною зйомкою та щирими автобіографічними розповідями.

Дивитись відео "Чому я люблю Нельсона Манделу" на каналі Наомі Кемпбелл:

 

Теги: LifeStyle Наомі Кемпбелл YouTube Мода Великобританія
Джерело: 24 канал
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