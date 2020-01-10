З Музею мадам Тюссо забрали воскові фігури принца Гаррі та Меган Маркл

Днями герцоги Сассекські ошелешили весь світ заявою про відокремлення від королівської родини. Це викликало чималий резонанс у мережі, а в лондонському Музеї мадам Тюссо сприйняли як неповагу. Тому воскові фігури принца Гаррі та Меган Маркл терміново забрали з виставки.

Як повідомляє таблоїд The Sun, своє рішення прокоментував генеральний директор закладу Стів Девіс. За його словами, саме заява принца Гаррі та Меган Маркл стали причиною до такого кроку. Це чи не вперше у Музеї мадам Тюссо знімають з експозиції воскові фігури представників королівської родини.

Важливо: Єлизавета ІІ відреагувала на рішення герцогів Сассекських відійти від королівської родини

"Спільно з рештою світу ми реагуємо на новини про те, що герцог і герцогиня Сассекські склали титули королівських осіб. Відсьогодні фігури Меган і Гаррі більше не будуть частиною нашої експозиції королівської сім'ї", – розповів Стів Девіс.

Водночас представник музею запевнив, що воскові фігури не мають наміру знищувати. Принц Гаррі та Меган Маркл були найпопулярнішою парою серед відвідувачів музею, адже з герцогами Сассекськими хотіли сфотографуватись мільйони туристів. Однак наразі невідомо, коли їх знов повернуть в експозицію.

Як дві наші найпопулярніші та найулюбленіші фігури, вони, звичайно, залишаться у Музеї мадам Тюссо в Лондоні. Але ми будемо стежити за їхньою новою главою життя,

– додав Стів Девіс.



Воскові фігури принца Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Наразі у Музеї мадам Тюссо можна побачити фігури королеви Єлизавети ІІ, принців Філіпа, Вільяма та герцогині Кейт Міддлтон. А от місце, де до цього часу були Гаррі та Меган поки порожнє.



Музей мадам Тюссо у Лондоні / Twitter / @MadameTussauds

Що відомо про заяву принца Гаррі та Меган? Одразу після різдвяно-новорічних свят герцоги Сассекські оголосили, що складають свої королівські обов'язки. Сталось це 8 січня напередодні дня народження Кейт Міддлтон. Принц Гаррі та Меган Маркл пояснили громадськості, що прагнуть працювати на себе, а не жити на податки громадян Великої Британії. Окрім цього, вони мають намір запустити благодійну програму та надалі підтримувати проєкти, що були під їхнім патронажем. На це вже відреагував Букінгемський палац. В офіційній заяві йдеться, що з принцом Гаррі та Меган Маркл ведуться перемовини.