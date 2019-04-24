З оголеними грудьми та коротким волоссям: Ніколь Кідман знялась у гарячій фотосесії

Поки весь світ в очікуванні прем'єри 2 сезону "Великої маленької брехні", одна з головних акторок серіалу Ніколь Кідман стла головною героїнею журналу Vanity Fair. Для глянцю зірка приміряла несподівані образи, які здивували прихильників.

У яскравій фотосесії 51-річна Ніколь Кідман наважилась на зухвалі експерименти. Зокрема, акторка приміряла перуку з коротким волоссям, що було дуже незвично для прихильників. Окрім цього, на прохання стилістів Vanity Fair запальна Ніколь зробила зачіску з ефектом мокрого волосся, що теж нетипово для неї.

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Не менш епатажними були й вбрання, які вона засвітила у травневому випуску глянцю. Ніколь Кідман постала перед глядачами у сексапільних сукнях, тренчі, штанах і блузі. При цьому акторка обирала звабливі пози, а на кількох кадрах красувалась без спідньої білизни, оголивши свої груди.



Ніколь Кідман у звабливій фотосесії / Instagram / @nicolekidman

Окрім цього, Ніколь Кідман дала відверте інтерв'ю журналу Vanity Fair, в якому розповіла про приватне життя, материнство і вибір професії. Зокрема, зірка зізналась, що намагається виховувати своїх дітей досить строго та не наполягає, щоб вони намагались повторити приклад її та чоловіка Кіта Урбана.

У них немає телефону, і я не дозволяю їм заводити Instagram. Я намагаюся зберегти якісь межі. Старша дочка (10-річна Сандей Роуз, – LifeStyle 24) вже проявляє інтерес до того, щоб піти по моїх стопах і стати актрисою, але я не хочу змушувати дітей йти в цьому напрямку... Ніхто не мотивував мене бути актрисою, навпаки, мене намагалися всіляко утримати від цього кроку,

– розповіла Ніколь Кідман.

Голлівудська акторка також не оминула питання про всиновлених дітей, яких вона виховувала у шлюбі з Томом Крузом. За словами Ніколь Кідман, 26-річна Белла щасливо одружена та є власником лінії футболок BKC (Белла Кідман Круз). А от 24-річний Конан живе у Маямі, де займається музикою. З дітьми акторка вкрай рідко спілкується, але, як і раніше, запевняє, що у її будинку знайдуться кімнати для них.

А от щодо акторської кар'єри, що Ніколь Кідман не приховувала свого захвату від участі в серіалі "Велика маленька брехня", другий сезон якого вийде на телеекрани 9 червня. Зйомки вона з впевненістю називає унікальним досвідом.

"Спостерігати, як Зої і Шейлін ростуть, і бачити, як вони стають жінками – це так мило. Я знаю, що Лора і Різ теж це відчувають. Ми всі такі різні, але ми доповнюємо один одного. Також весь акторський склад планує відвідати весілля Кравіц з актором Карлом Глусманом", – розповіла Ніколь Кідман.