З релігійним підтекстом: Кім Кардашян назвала ім'я новонародженого сина

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Кім Кардашян назвала ім'я сина
Кім Кардашян назвала ім'я сина / Instagram / @kimkardashian

Світська левиця Кім Кардашян не зраджує тенденціям і разом з іншим зірками дає дітям все більш незвичайні імена. Оскільки нещодавно зірка стала мамою в четверте, вона оголосила ім'я свого малюка-хлопчика від сурогатної матері – Псалм Вест.

У подружжя Кім Кардашян та Каньє Вест вже є троє дітей – Норт, Сейнт і Чікаго, які перекладаються "північ", "святий" і "місто Чикаго". З іменем для свого четвертого новонародженого маляти пара змогла по-справжньому здивувати. Псалм в українському перекладі означає як "псалом", тобто ліричний молитовний твір або пісня.

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Новину про це сповістила сама Кім Кардашян у своєму Instagram, де опублікувала скріншот з листування зі своїм чоловіком на смартфоні.

"Неймовірний День матері з приходом нашої четвертої дитини. Ми благословенні без меж. Ми маємо все, що потребуємо", – прокоментував народження сина Каньє Вест і прикріпив фотографію малюка, який лежав в колисці.


Кім Кардашян назвала ім'я сина / Instagram / @kimkardashian

Ймовірно, ініціатором вибору такого імені для хлопчика став репер Каньє Вест, адже останнім часом він активно почав цікавитись релігією – ходити на богослужіння, ставати їхнім ініціатором та навіть виявив бажання створити власну церкву.

На нове ім'я користувачі по-різному відреагували в соціальних мережах, а деякі навіть обурились, що зіркові батьки поклали малюка на надто м'який матрац, ще не призначений для такого віку дитини.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові діти Кім Кардашян Зіркові мами Каньє Вест
Джерело: LifeStyle 24
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