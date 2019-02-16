З рухами в стилі Джамали: співак KHAYAT здивував своїм виступом на Нацвідборі

Другий півфінал Національного відбору Євробачення-2019 відзначився чималими курйозами та ефектними виступами. Зокрема, шквал обговорення викликав виступ оригінального вокаліста KHAYAT (справжнє ім'я – Андрій Хаят).

Своєрідним трендом Національного відбору у 2019 році стали фольклорні мотиви. Таку музику вирішив запозичити й співак KHAYAT, який на сцені представив свою пісню Ever.

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До незвичного виступу артист створив перформанс, що нагадував виступ Джамали на Євробаченні-2016. Під час номеру на сцені з'явились східні мотиви, зокрема, триколорі смужки, які з'єднувались на місці, де стояв KHAYAT. Окрім цього, при виконанні пісні Ever артист похитувався так, як це робить Джамала.

"Я хотіла, щоб була якась динаміка в пісні, але не вийшло. Ви дуже цікавий виконавець, і тембр, і пісня, від східного стилю до фольклору українського – це вражає. Але я вже думаю про фінал: там є YUKO і Юля, яка так "навалює". Це одна територія – фольклорна музика з електронним напрямом. І це буде потужний конкурент. Я б хотіла, щоб ви задумались та доробили вокал", – порадила Джамала.

Ось так наша Джамала в такому авторитетному стилі розділила сфери впливу: де ваша територія, де її територія, а де YUKO. Не переступайте через кордон – будуть розбірки,

– з гумором відреагував Сергій Притула.

Водночас всі зіркові судді відзначили оригінальність співака KHAYAT та не порівнювали його виступ з номером Джамали на Євробаченні-2016.

Нацвідбір Євробачення-2019: дивитись онлайн – виступ KHAYAT

Виступ Джамали на Євробаченні-2016: дивитись відео