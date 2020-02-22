З таким треком можна загубитись: виступ гурту TVORCHI розкритикували у фіналі відбору

Тернопільський музичний гурт TVORCHI виступив у фіналі Національного відбору Євробачення-2020. Там хлопці виконали трек під назвою Bonfire. Хоч артисти намагались зі всіх сил вразити публіку, деякі судді залишились незадоволеними виступом.

Гурт TVORCHI у фіналі Нацвідбору Євробачення виступив останнім, під номером 6. У своєму номері виконавці вирішили нічого не змінювати, окрім зачіски темношкірого вокаліста Джеффрі. На номер гурту глядачі у залі відреагували позитивно, втім, судді Андрій Данилко та Віталій Дроздов відзначились гострими коментарями.

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Тіна Кароль, яка першою стала оцінювати виконавців, сказала, що була вражена номером TVORCHI і вірить у них ще з другого півфіналу, де вони набрали найбільшу кількість голосів. Втім, "ложка дьогту" все ж була присутня.

"Мені би хотілось, щоб Україну представила молодь: така драйвова, така непередбечувана, і не буду я коментувати нестабільність виконання. Мені взагалі як вокалісту складно це казати, тому що казати реально як вокаліст, то краще я буду мовчати", – резюмувала Тіна Кароль.

Свої негативні думки про виступ TVORCHI навів і продюсер Віталій Дроздов.

Андрію, Джефрі, ви, напевне, справді майбутнє української музики. Я хочу, щоб українська музика не втратила, а українська музика набула. Але давайте будемо чесними – вокал сьогодні був гірший, ніж тиждень тому і це було слухати не дуже приємно. Я розчарований, але це конкурс. У вас не вийшло покращити вокал, тому я просто побажаю в подальшому гарного шляху і щоб більше це не повторювалось,

– заявив Дроздов.

Андрій Данилко залишився при схожій думці з Дроздовим і прокоментував, що не впевний, що хлопці готові для конкурсу у Нідерландах.

"Трек класний, зроблено все блискуче, наші музиканти всі в захваті – "Ось вони!". Розумієте, це така небезпечна історія. Це ось тут викликає велику радість, але коли ми виїжджаємо туди – так можна загубитись, таких пісень там… мільярд. Чим ми будемо дивувати? Як це запам'ятати? Я дуже хотів, щоб ви були у фіналі, щоб ця пісня ще раз прозвучала. Через це я проголосував за вас (у другому півфіналі відбору як суддя, – LifeStyle 24) як за трек, але я не впевнений, що ви готові поїхати на Євробачення. Хоча трек – крутий, хітовий, але там з ним можна загубитись", – підсумував Данилко.

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Нагадаємо, що у фіналі Нацвідбору Євробачення-2020 за перемогу боролись ще такі гурти, як KRUTЬ, Go_A, Jerry Heil, DAVID AXELROD і KHAYAT.