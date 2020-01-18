З життя пішла мати культової співачки Селін Діон: донька присвятила їй свій виступ

Канадська медійна особистість Тереза Діон померла в четвер ввечері у віці 92 роки. Вона пішла з життя у колі близьких у власному будинку в Монреалі. Під час свого концертного шоу в Маямі попдіва Селін Діон оголосила, що цей концерт присвячує пам'яті своєї матері.

Мати канадської співачки пішла з життя у віці 92 роки, повільно згасаючи від недуги впродовж останніх років. Тереза Діон спромоглася виховати 14 дітей, які у день її смерті були поряд. Селін знала, що жінці залишилося недовго, адже прогнози медиків були невтішними.

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Наступного дня після смерті Терези Діон зірка мала сольний концерт в Маямі та перед переповненою ареною шанувальників розповіла, що цей виступ присвячує своїй покійній матері.

Для емоційного зізнання Селін Діон призупинила масштабне шоу, аби запевнити аудиторію, що з нею все добре. В останній вечір поряд з матір'ю близькі прощалися – співали пісні та пригадували різні історії.

Ми переконані, що мама чекала, поки ми зберемося всі разом,

– розчулила публіку відвертим зізнанням попдіва.



Селін Діон з матір'ю Терезою / Getty Images

Перед знаковим концертом знаменитість розмістила допис на особистій сторінці в твіттері, доповнивши чуттєві слова родинним фото. Вона анонсувала, що буде співати для своєї люблячої матері. Прихильники були приголомшені сталевою стійкістю культової співачки на сцені.

Мамо, ми так любимо тебе... Ми присвячуємо тобі шоу сьогодні ввечері, і я буду співати для тебе всім серцем,

– висловилася Селін Діон.

Maman, nous t’aimons tellement...

Nous te dédions le spectacle de ce soir et je chanterai pour toi avec tout mon coeur. // Maman, we love you so much… We dedicate tonight’s show to you and I’ll sing to you with all my heart. Love, Céline xx…

: Richard Gauthier pic.twitter.com/5kQDL1ILbs — Celine Dion (@celinedion) 17 января 2020 г.

Варто зазначити, що чотири роки тому зірка втратила свого чоловіка музичного продюсера Рене Анжеліла, з яким прожила у шлюбі 20 років. Вона дуже складно перенесла смерть коханого, проте знайшла в собі сили продовжувати йти далі та творити світову музичну індустрію.

Чотири дні тому на особистій сторінці виконавиці з'явився зворушливий допис, у якому вона зізналася у нетлінних почуттях до покійного чоловіка у день четвертої річниці його смерті.

Не минає жодного дня, коли я не подумаю про твою прекрасну посмішку. Ми сумуємо за тобою, дякуємо, що слідкуєш за нами, моє кохання. Я тебе люблю,

– написала Селін Діон.