За лаштунками шоу-бізнесу: Сергій Притула розповів, якою мовою свариться із дружиною

Відомий український шоумен та волонтер Сергій Притула став гостем розважального шоу "Слава+", яке виходить щосереди на YouTube-каналі Люкс ФМ. В інтерв’ю чоловік розповів, які чвари трапляються між ним та дружиною Катериною.

Як відомо, друга дружина Сергія Притули, Катерина Сопельник, є родом з Донецька. На запитання ведучого, як вони спілкуються вдома, оскільки Сергій все життя говорив українською і є родом з західної України, той відповів, що спілкуються вони українською, а от сваряться – російською.

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Нещодавно дружина говорить з моїм шваґром. Тобто у моєї дружини є рідна сестра, яка одружена з керівником партії "Відродження" нардепом Віталієм Хомутинніком. Він теж з Донецька. І на якомусь дні народженні Хомутиннік питається у моєї дружини: "Катя, ти з Сірим, якою мовою спілкуєшся?". Вона каже: «Ми вдома спілкуємося українською. Тільки коли сваримося Серьожа переходить на російську. Віталій питає: "А чому?". Вона відповідає: "Не знаю, може він думає, що мені так краще доходить",

– згадав кумедний випадок Сергій Притула.

У свою чергу він також додав, що у сварках з дружиною частіше він йде першим на примирення: "Ці донецькі рєбята, вони сурові солдати, які не знають слов любві". Притула підсумував, що на момент їхнього знайомства Катерина не знала української мови.

Дивіться випуск програми "Слава+" з Сергієм Притулою:

До слова, Сергій Притула був двічі одружений. У першому шлюбі з Юлією Андрійчук у нього народився син Дмитро, а в другому з Катериною Сопельник у нього народилась донька Соломія.