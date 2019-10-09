За прикладом Трампа: герцоги Сассекські знайшли спосіб боротьби зі скандальними новинами

Принц Гаррі та Меган Маркл активно взялись покращувати свій імідж, адже скандальні новини суттєво повпливали на прихильність британців. Наразі герцоги Сассекські вирішили публічно коментувати резонансну інформацію та самостійно давати відсіч журналістам.

Як повідомляють інсайдери Vanity Fair, принц Гаррі та Меган Маркл почали кардинально змінювати співпрацю з журналістами. Після серії скандальних новин вони вирішили найняти на роботу людину, яка буде займатись їхнім особистим сайтом і інстаграм-сторінкою. Ним став 26-річний Девід Уоткінс, який ще влітку 2019 року запустив офіційний блог герцогів Сассекських.

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Таким чином королівське подружжя посилило "війну" із таблоїдами. Відтепер принц Гаррі та Меган Маркл самі інформуватимуть громадськість про деталі їхньої роботи та даватимуть пояснення щодо скандальної інформації. Перший офіційний лист пара вже розмістила на сайті, розповівши про судовий позов проти британських таблоїдів.

Герцог і герцогиня хочуть зайняти становище над пресою, і інстаграм допомагає їм у цьому. Вони охоплюють величезну аудиторію, роблячи таблоїди аутсайдерами. Для Гаррі це зручний спосіб відсікти пресу, тому що він ненавидить її. Він має намір покарати журналістів за ту шкоду, яку вони завдала його матері і дружині,

– зазначив інсайдер.

Принц Гаррі пропонував своїм родичам припинити взаємодію зі ЗМІ ще до роману з Меган Маркл. Інсайдери переконують, що внук британської королеви хотів взяти публічний імідж монархії під власний контроль. Досягнути це можна за допомогою блогів чи персональних сторінок. Однак тоді представники Букінгемського палацу тільки частково дослухались до пропозиції принца Гаррі, створивши інстаграм-сторінки.

Водночас така практика не є новою для Голлівуду, адже чимало американських знаменитостей та політиків самотужки керують своїм іміджем завдяки мережі. До прикладу, глава Білого дому Дональд Трамп щодня звітує перед громадськістю у твіттері, зменшуючи кількість пресконференцій.

Що відомо про "війну" герцогів Сассекських із пресою?

У перші дні жовтня стало відомо, що принц Гаррі подав судовий позов проти власників таблоїдів Тhe Sun і Daily Mirror. Герцог Сассекський звинуватив журналістів у незаконному прослуховуванні його телефону та доступі до голосових повідомлень. Букінгемський палац підтвердив інформацію про майбутню судову тяганину, приховуючи деталі справи. Інсайдери стверджують, що ані королева Єлизавета ІІ, ані її представники не підтримують такого рішення принца Гаррі.

Однак це не єдиний крок подружжя у "війні" з пресою. Дружина принца Гаррі Меган Маркл подала в суд на британський таблоїд Mail on Sunday і його видавця Associated Newspapers. Герцогиня заявила, що журналісти неправомірно скористались її особистим листом до батька. Приватне листування опублікували в таблоїді, порушивши політику конфіденційності королівської сім'ї та авторські права.

Ми віримо в свободу ЗМІ і об'єктивну, правдиву журналістику… Але моя дружина стала однією з нових жертв британських таблоїдів, що розпалюють кампанії проти приватних осіб, не думаючи про наслідки,

– заявив принц Гаррі.

Такі дії вже назвали "тотальною війною", а новини про герцогів Сассекських опинились на перших шпальтах британських газет.