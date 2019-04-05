За відвідини ювелірного магазину в день відкриття Кендалл Дженнер отримала 350 тисяч доларів

23-річна американська модель Кендалл Дженнер заробляє не лише на подіумах чи під час фотосесій. Дівчина напрацювала собі репутацію, яка допомагає їй отримувати шалені гонорари просто за присутність на тому чи іншому дійстві.

Днями у Сіднеї відкрився новий ювелірний магазин популярної марки Tiffany & Co. Оскільки бренд славиться розкішними прикрасами та має велику історію, на відкриття було запрошено чимало почесних гостей. Серед них – 23-річна модель та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кендалл Дженнер. Як повідомляє The Daily Mail, за 24-годинний візит до Сіднея вона отримала чималий гонорар.

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Американка багато усміхалася, із задоволенням позувала перед камерами та фотографувалася з усіма охочими. Авжеж, адже за свою присутність на відкритті ювелірного бутика Tiffany & Co вона отримала 350 тисяч доларів.



Кендалл Дженнер на відкритті бутика Tiffany & Co / Getty Images

Для кількагодинної присутності на світському заході модель обрала рожеву міні-сукню з відкритими плечима, завдяки чому їй вдалося продемонструвати розкішне кольє. Особливістю її вбрання було пір'я страуса та багато шарів тканини. Образ доповнили білі туфлі-човники на невисоких підборах.



Кендалл Дженнер на відкритті бутика Tiffany & Co / Getty Images