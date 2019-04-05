За відвідини ювелірного магазину в день відкриття Кендалл Дженнер отримала 350 тисяч доларів

248 Читать новость на русском
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Getty Images

23-річна американська модель Кендалл Дженнер заробляє не лише на подіумах чи під час фотосесій. Дівчина напрацювала собі репутацію, яка допомагає їй отримувати шалені гонорари просто за присутність на тому чи іншому дійстві.

Днями у Сіднеї відкрився новий ювелірний магазин популярної марки Tiffany & Co. Оскільки бренд славиться розкішними прикрасами та має велику історію, на відкриття було запрошено чимало почесних гостей. Серед них – 23-річна модель та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кендалл Дженнер. Як повідомляє The Daily Mail, за 24-годинний візит до Сіднея вона отримала чималий гонорар.

Читайте також: Кендалл Дженнер з іншими моделями знялась у стильній рекламі для Calvin Klein

Американка багато усміхалася, із задоволенням позувала перед камерами та фотографувалася з усіма охочими. Авжеж, адже за свою присутність на відкритті ювелірного бутика Tiffany & Co вона отримала 350 тисяч доларів.

Кендалл Дженнр
Кендалл Дженнер на відкритті бутика Tiffany & Co / Getty Images

Для кількагодинної присутності на світському заході модель обрала рожеву міні-сукню з відкритими плечима, завдяки чому їй вдалося продемонструвати розкішне кольє. Особливістю її вбрання було пір'я страуса та багато шарів тканини. Образ доповнили білі туфлі-човники на невисоких підборах.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер на відкритті бутика Tiffany & Co / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 

blog_ava
Зеленський показав результати аналізів та оконфузився: фотофакт
сьогодні
7985
Теги: LifeStyle Мода Кендалл Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Швидко та натурально: рецепт домашнього майонезу
сьогодні 14:02 Швидко та натурально: рецепт домашнього майонезу
Богданна Рибак 226
Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик
4 квітня 17:02 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик
9551
Рецепт домашнього сиру фета
4 квітня 12:55 Рецепт домашнього сиру фета
Богданна Рибак 385
Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
3 квітня 13:00 Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
Юлія Девда 8552
Євробачення 2019: що відомо про учасників першого півфіналу та їх пісні
3 квітня 11:16 Євробачення 2019: що відомо про учасників першого півфіналу та їх пісні
Олена Кандяк 1351
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук