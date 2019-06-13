Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото

Кожна дівчина мріє про свій ідеальний випускний. Найважливішим у довершенні образу на випускний вечір залишається зачіска. Важливо правильно підібрати зачіску, яка буде гармоніювати з вашим платтям. Ми підібрали для вас найкращі варіанти, щоб ви могли обрати те, що вам найбільше підійде.

Зачіски на випускний 2019 – тренди

Як завжди, на випускний вечір підійдуть легкі хвильки, цікаві плетіння, красиві шпильки чи банти. Легкість та романтичність вашого образу наділить вас жіночністю та природністю. Красиво виглядають локони у поєднанні з плетінням. У 2019 році трендовими стали ніжні, перлинкові шпильки, які стануть гарним доповненням до вашого образу.

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Не забувайте про хустинку, яку можна оздобити на волоссі створивши дуже елегантний образ. Для тих, хто хоче виділитися, пропонуємо на косички додати різноманітні кільця для волосся, які є трендом цього сезону. Також найголовнішим трендом є натуральність, легкість та мінімалізм, тож забудьте про тонни лаку на своєму волоссі.

Як обрати зачіску на випускний?

1. Насамперед розпочніть з сукні. Ваша зачіска повинна доповнювати образ, а не "змагатися" із сукнею чи макіяжем.

2. Врахуйте свою індивідуальність. Якщо ви весь час ходили в школу без макіяжу, ефектних зачісок, то не варто цього робити і на випускному. Бо в такому випадку ви будете почувати себе незручно, а від цього і менш впевнено.

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Елегантний пучок

Випускниця повинна випромінювати красу та юність. З цим відмінно справиться мінімалістична зачіска зібрана в пучок. За бажанням, ви можете прикрасити пучок шпильками. Також до вашого образу можуть підійти декоративні квіти з перлинок.



Зачіска на випускний 2019

Кучерявий хвіст

Простий хвіст на волоссі – банальність, однак, якщо його підкрутити і зробити об'ємнішим – вийде досить непоганий варіант. Щоб довершити таку зачіску, підберіть масивні аксесуари.



Яку зачіску зробити на випускний 2019

Кучеряве волосся із оздобленням

Зверніть увагу на різноманітні розпущені укладки, адже це чудовий варіант для власниць волосся середньої довжини. Пасма можуть бути прямими або закрученими, повністю вільними або ж частково зібраними.



Кучеряве волосся

Пірсинг у волоссі

У 2019 році стильною прикрасою для волосся стали спеціальні кільця, які називають пірсингом для волосся. Вони можуть бути як і звичайної простої форми, так і з різноманітними додатковими елементами. Обирайте те, що вам найбільше підходить до плаття.



Пірсинг на волоссі

Хустини у волоссі

Для тих, у кого сукня у стилі бохо або ж, навпаки, дуже ніжна з довгими об'ємними рукавами, якій для довершення образу потрібна спокійна зачіска, без габаритних аксесуарів чи яскравого макіяжу – підійде плетіння спеціальної тонкої хустини.



Хустина на волоссі

Шпильки на волоссі

Габаритні шпильки на волоссі стали новим трендом у 2019 році. Вони захопили всіх своєю красою від звичайних дівчат до світових знаменитостей. Такий декор часто називають елементом дитячого спогаду, адже в дитинстві у нас всіх були такі шпильки, які вже цьогоріч увірвалися в життя усіх модниць із шаленою швидкістю.



Шпильки на волоссі

Бант на волоссі

Бант на волоссі можна зробити не лише із хустки. У будь-якому магазині з аксесуарами ви знайдете красиві шпильки-банти на будь-який смак. Не забудьте трішки підкрутити волосся, щоб ваш образ виглядав ніжним та незабутнім.



Бант на волоссі

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