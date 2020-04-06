Епатажний блогер з України Павло Петель загинув у ДТП: фото 18+
У Росії у ДТП загинув блогер з України Павло Петель. Трагедія трапилася 4 квітня, втім про смерть стало відомо лише 6 квітня вранці.
На Сімферопольському шосе автомобіль Mercedes на високій швидкості влетів у фуру, яка стояла на заправці. Половину салону просто зрізало. Популярний блогер Павло Петель сидів спереду на пасажирському сидінні і загинув миттєво.
Читайте також Під Москвою розбився блогер і порноактор з України Павло Петель: деталі та фото
Павло Петель родом з Дніпра, однак переїхав до Росії, де жив останні 10 років. В Москві він займався шоу-бізнесом, позиціонував себе як артист, дизайнер, модель чи навіть письменник.
Блогер став популярним у 2013 році після участі в російському телешоу "Давай одружимося". Він часто любив епатувати в жіночому вбранні та з вираженим макіяжем на обличчі.
Павло Петель на шоу "Давай одружимося"
Петель створив власний відеоблог на YouTube-каналі де в образі багатої жінки розповідав про тренди в одязі та про моду. Згодом на каналі з'явилася рубрика "Казки казкаря". У влогах він розповідав про життя, про дієту, книги та традиції.
Влог Павла Петеля: дивіться відео онлайн
В мережі є фотографії, на яких Петель позує на високих підборах, в рожевій перуці з величезним оберемком квітів, з нафарбованими губами та накладними віями.
Епатажні фото Павла Петеля
Павло Петель в образі жінки
Павло Петель – блогер з України
Петель в купальнику та на підборах
Петель хизується своїм тілом
Оголений епатажний блогер
Фото Павла Петеля в інстаграмі
У своєму інстаграмі блогер публікував не надто епатажні фото. Його світлини носили інколи досить відвертий характер, адже Петель міг сфотографуватися майже голим. Втім блогер часто показував фото своїх занять у спортзалі, хизувався своїм тілом, фотографував квіти та свого домашнього улюбленця.
Читайте також
-
Від коронавірусу померла акторка Лі Ф'єрро – зірка фільму "Щелепи"сьогодні , 12:36
-
Дзідзьо написав 3 нових пісні під час карантинусьогодні , 12:13
-
Рита Вілсон повернулася до роботи після подолання коронавірусу: як зараз виглядає зіркасьогодні , 08:51
-
Енріке Іглесіас зачарував мережу танцем з новонародженою донечкою: відеосьогодні , 11:32
-
Гороскоп на 6 квітня для всіх знаків зодіакусьогодні , 05:30
-
Я встав на коліна і помолився: Роббі Вільямс впевнений, що перехворів коронавірусомсьогодні , 12:27