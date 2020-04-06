Епатажний блогер з України Павло Петель загинув у ДТП: фото 18+

У Росії у ДТП загинув блогер з України Павло Петель. Трагедія трапилася 4 квітня, втім про смерть стало відомо лише 6 квітня вранці.

На Сімферопольському шосе автомобіль Mercedes на високій швидкості влетів у фуру, яка стояла на заправці. Половину салону просто зрізало. Популярний блогер Павло Петель сидів спереду на пасажирському сидінні і загинув миттєво.

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Павло Петель родом з Дніпра, однак переїхав до Росії, де жив останні 10 років. В Москві він займався шоу-бізнесом, позиціонував себе як артист, дизайнер, модель чи навіть письменник.

Блогер став популярним у 2013 році після участі в російському телешоу "Давай одружимося". Він часто любив епатувати в жіночому вбранні та з вираженим макіяжем на обличчі.



Павло Петель на шоу "Давай одружимося"

Петель створив власний відеоблог на YouTube-каналі де в образі багатої жінки розповідав про тренди в одязі та про моду. Згодом на каналі з'явилася рубрика "Казки казкаря". У влогах він розповідав про життя, про дієту, книги та традиції.

Влог Павла Петеля: дивіться відео онлайн

В мережі є фотографії, на яких Петель позує на високих підборах, в рожевій перуці з величезним оберемком квітів, з нафарбованими губами та накладними віями.

Епатажні фото Павла Петеля



Павло Петель в образі жінки



Павло Петель – блогер з України​



Петель в купальнику та на підборах



Петель хизується своїм тілом



Оголений епатажний блогер

Фото Павла Петеля в інстаграмі

У своєму інстаграмі блогер публікував не надто епатажні фото. Його світлини носили інколи досить відвертий характер, адже Петель міг сфотографуватися майже голим. Втім блогер часто показував фото своїх занять у спортзалі, хизувався своїм тілом, фотографував квіти та свого домашнього улюбленця.