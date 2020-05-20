"Захар Беркут" з голлівудськими фільмами побореться за премію Taurus World Stunt Awards

Українська кінострічка "Захар Беркут" опинилась у списку номінантів на премію Taurus World Stunt Awards. Нагороду щороку вручають за найкращі каскадерські трюки, які вразили глядачів і критиків. У номінації "Найкращий екшн у закордонному фільмі" опинилась новинка Ахтема Сеітаблаїва та Джона Вінна.

Список усіх номінантів уже розмістили на офіційному сайті Taurus World Stunt Awards. Згідно з цими даними, на престижну голлівудську нагороду претендують десятки успішних фільмів. Зокрема, у номінантах представлений "Захар Беркут".

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Що таке Taurus World Stunt Awards?Це знаменита міжнародна премія, яка вручається за найкращі трюки в кіно. За традицією, церемонія проходить у Лос-Анджелесі на студії Paramount. Переможці отримують 12-кілограмову статуетку. Ймовірно, через пандемію цьогорічний урочистий захід пройде в онлайн-режимі.

Окрім "Захара Беркута", у номінації опинились:

"Перший король: Народження імперії" (Італія),

"Касабланка" (Єгипет),

"Врятувати Леннінград" (Росія)

"Томіріс" (Казахстан).

Чому "Захар Беркут" потрапив у номінацію

Кінострічка "Захар Беркут" отримала шалений успіх в перші ж дні прокату. А все тому, що це спільна робота України та Голлівуду, адже режисери Ахтем Сеітаблаєв та Джон Вінн працювали над кінострічкою в тандемі.

За сюжетом, у 1241 році монгольська орда захоплює всі міста, плюндруючи землі та захоплюючи у полон людей. Коли ж вороже військо дійшло до Карпат, у них раптово зникають всі полонені. Монгольський хан готовий пожертвувати усіма воїнами, аби провчити сміливців. Та він не знає, що тепер доведеться протистояти війську легендарного Захара Беркута.

У кінострічці можна побачити не тільки мальовничі кадри українських земель, але й ефектні каскадерські трюки. Саме завдяки їм фільм "Захар Беркут" і потрапив у номінанти Taurus World Stunt Awards.

Головні ролі у фільмі зіграли: Роберт Патрік, Алекс Макніколл, Поппі Дрейтон, Томмі Фленаган, Андрій Ісаєнко, Цегмід Церенболд, Олег Волощенко, Роккі Майєрс, Аліна Коваленко, Єржан Нуримбет, Віктор Жданов.

Дивіться трейлер до фільму "Захар Беркут": відео