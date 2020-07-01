Через пандемію коронавірусу увесь світ був змушений проводити час вдома на карантині. Знаменитості, які ледь чи не щотижня подорожували з однієї країни в іншу, також вимушені були дотримуватися правил карантину та не покидали свій дім. Зіркове подружжя Джастін і Гейлі Бібер вперше від початку карантину відправилися пізнавати нові локації своєї країни.

23-річна модель Гейлі Бібер та її чоловік 26-річний співак Джастін Бібер відправилися на відпочинок до штату Юта. Відповідні фото з відпочинку з'явилися на особистій сторінці дівчини в інстаграмі.

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Модель приміряла легкий літній костюм, а для купання в басейні обрала жовтий купальник та солом’яний капелюх. На кадрах помітно, що дівчина попри те, що перебуває у чудовій фізичній формі, ще й досить сильно засмагла.

Гейлі Бібер опублікувала добірку фотографій з відпочинку, на одній із них вона поділилася з шанувальниками світлиною, на якій вона палко цілується зі своїм чоловіком Джастіном Бібером.

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Відомо, що до штату Юта зіркове подружжя відправилося на своєму автомобілі. Знаменитості зупинялися в готелях посеред пустелі, а також на фермах.

Наступного дня Гейлі одягнула чорно-білий костюм, білі кеди, зібрала волосся у хвіст, а образ доповнила окулярами. Джастін приміряв чорний світшот, голубі шорти, образ довершив панамою та окулярами. На інших кадрах Гейлі Бібер позувала у короткій сукні та масивних чоботах, а також красувалася в легкій білій літній сукні.

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