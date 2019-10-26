Закохані Кім Кардашян і Каньє Вест прогулялися разом у Нью-Йорку: фото

Популярне подружжя, Кім Кардашян і Каньє Вест вирішили сходити разом на ланч у Нью-Йорку і відразу стали у центрі уваги багатьох шанувальників і папараці.

25 жовтня репер Каньє Уест презентував свій новий альбом Jesus Is King з 11 пісень, які об'єднані релігійною тематикою. Цікаво те, що у деяких композиціях можна почути церковний хор, з яким чоловік Кім Кардашян проводив недільні служби протягом останнього року.

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Після релізу артист разом з коханою пішли разом на обід, щоб відзначити вихід нового довгоочікуваного альбому. Світська левиця одягнула трендові шкіряні штани, топ в азіатському стилі і в'єтнамки на підборах. Натомість репер був у комфортних джинсах, футболці, худі і в кросівках.



Кім Кардашян і Каньє Вест / Getty Images



Кім Кардашян і Каньє Вест / Getty Images



Кім Кардашян і Каньє Вест / Getty Images



Кім Кардашян і Каньє Вест / Getty Images

Новий альбом Каньє Веста Jesus is King: слухайте тут