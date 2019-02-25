Закохані та щасливі: Хайді Клум з нареченим Томом Каулітцом відвідали вечірку Елтона Джона

Німецька топ-модель і її майбутній чоловік Том Каулітц увійшли в число почесних гостей світського заходу, який організвував Елтон Джона. Традиційна вечірка відбулася паралельно з проведенням церемонії нагородження Оскар-2019, 24 лютого.

45-річна Хайді Клум разом зі своїм 29-річний нареченим Томом Каулітцом відвідали благодійний світський захід, організатором якого є Елтон Джон. Британський рок-виконавець щороку організовує вечірку, кошти зібрані на якій перераховує в фонд, що допомагає боротися зі СНІДом.

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Знімками з благодійної вечірки німецька топ-модель поділилася на своїй сторінці в Instagram. Для світської появи Хайді Клум обрала розкішну золотисту сукню від Elie Saab, доповнивши його босоніжками в тон і сумкою від Jimmy Choo. Її обранець одягнув класичне вбрання – чорний смокінг і білу сорочку.



Хайді Клум і Том Каулітц на вечірці Елтона Джона / Instagram / @lizcatherine66