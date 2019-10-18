Заку Ефрону – 32: найкращі ролі актора-іменинника

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Зак Ефрон
Зак Ефрон / www.gettyimages.com

Сьогодні, 18 жовтня, американський актор Зак Ефрон святкує свій день народження. Зірці Голлівуду виповнюється 32 роки.

Закарі Девід Александер – голлівудський актор, який прославився після серії диснеївських фільмів "Шкільний мюзикл". У фільмографії Зака Ефрона значаться переважно комедійні ролі, однак він також полюбляє жанр мелодрами. 

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Ефрон ще з дитинства захоплювався театром і акторською майстерністю. Крім того, у артиста є талант до музики – деякі пісні для фільмів з його участю записані безпосередньо актором, а у 2008 році він отримав премію MTV Movie Award. 

Що цікаво, у 2008 році Зак Ефрон зайняв 92-у позицію в списку Forbes Celebrity 100 журналу Forbes із заробітком 5,8 мільйонів доларів. В одному з інтерв'ю він зізнався, що відчув на собі популярність, коли від журналістів йому довелося ховатися в сміттєвому баку.

Також популярний актор пережив і складний період у житті, коли у 2013 році Зак проходив лікування від алкоголізму і токсикоманії.

Популярні фільми із Заком Ефроном:

Татові знову 17 (2009) – Майк О'Доннелл (підліток): дивитись відео трейлеру

128 ударів серця (2015) – Коул Картер: дивитись відео трейлеру

Хтивий дідусь (2016) – Коул Картер: дивитись відео трейлеру

 Весільний погром (2016) – Дейв Стангл: дивитись відео трейлеру

Сусіди 2 (2016) – Тедді Сандерс: дивитись відео трейлеру

Рятувальники Малібу (2017) – Метт Броді: дивитись відео трейлеру

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Зіркові дні народження
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