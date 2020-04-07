Залишайся вдома: гімн противірусної компанії від українських та закордонних знаменитостей

В час спалаху пандемії COVID-19 українські музиканти та їх іноземні колеги записали гімн протикоронавірусної кампанії "Залишайся вдома!". Пісня жартівливого характеру, проте із серйозним змістом.

Увесь світ зупинився та залишився вдома. Саме так можна врятувати себе та оточуючих від смертельної пневмонії, яку спричинив коронавірус. Ця проблема є актуальною для всієї планети і торкнулася ледь не кожної людини, адже більшість зараз перебувають на карантині.

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Гімн "Залишайся вдома!" є інтернаціональною композицією і звучить на 12-ти мовах світу. До її запису долучилися музиканти, шоумени, актори, спортсмени та ведучі. Кожен із них записав свою частину, будучи вдома. Самоізоляція змушує людей не виходити на вулиці, то ж учасники проєкту не порушували правил безпеки.

Автором такої ідеї та мелодії пісні виступив український співак Діля.

Друзі, настав той момент, коли можна врятувати світ, залишаючись вдома! Саме до цього закликає наша інтернаціональна тусовка! Карантин закінчиться, а життя продовжиться. Залишайтесь людьми!

– каже артист.

"Залишайся вдома!": дивіться відео онлайн

Зазначимо, станом на 6 квітня у світі зафіксували 1 346 949 випадків зараження коронавірусом, з яких 74 702 виявилися летальними. Вдалося одужати 278 698 пацієнтам. Людей закликають залишатися вдома, адже наразі це найефективніший спосів вберегтися від інфікування.



Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу