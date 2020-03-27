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Замість фестивалю: приміщення Каннського палацу віддали безхатькам на час карантину

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Палац Каннського фестивалю / Фото з відкритих джерел

Поки Каннський кінофестиваль чекає своїх гостей в середині літа, а не в травні, приміщення під подію тимчасово вирішили видати безхатькам та безпритульним тваринам. Такі міри застосували на час активного поширення спалаху Covid-19 у Франції.

Співробітниця мерії Канн поділилась, що таке рішення було прийнято для дотримання карантину, оскільки зараз людям заборонено перебувати на вулиці. Якщо французи можуть пережити карантин у своїх домівках (їх 67 мільйонів), то безпритульним (12 мільйонів) немає куди діватись. Є побоювання, що коронавірус може мати великий вплив на безпритульних, адже вони не мають доступу до належної санітарії.

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У виданні France 24 повідомляють, що всім, хто заходить всередину Каннського палацу, вимірюють температуру. Щоночі там залишаються на нічліг 50-70 людей. Безхатькам надали все необхідне для ночівлі: розкладні ліжка, які розміщені на мінімум 2 метри одне від одного, душові кабіни, кухні, обведений простір з телевізором та іграми та навіть чотири буди для безпритульних собак. "Ми знаємо, що собаки цінні для людей, які живуть на вулицях", – сказав Домінік Од-Лассет, чиновник в Каннській ратуші.

За порядком у приміщенні спостерігають охоронці в захисних масках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CineReviewer (@cinereviewer)

 

Нагадаємо, що Каннський фестиваль у Франції перенесли з 12-23 травня на червень-липень. У разі продовження спалаху коронавірусу його відтермінують на осінь цього року. У Франції в період пандемії коронавірусу підтверджено 9 155 хворих на коронавірус, а також 1696 летальних випадків. Близько 5 тисяч людей наразі одужало.

Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle Новини Франції Каннський кінофестиваль Кіно
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