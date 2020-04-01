Замість пляжу: Айрленд Болдвін позасмагала в купальнику на власному подвір'ї

Американська модель та актриса не гає часу на карантині та замість відпочинку біля океану обирає власне подвір'я будинку. Донька Алека Болдвіна опублікувала серію спокусливих фото, які несхвально оцінив її батько.

24-річна дівчина влаштувала справжню імпровізовану фотосесію на території будинку, відверто продемонструвавши свої сідниці та пишні груди. Айрленд також іронічно написала, що знайшла купальник для прийняття сонячних ванн.

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Разом з цим вона відмітила марку Faithfull the Brand, купальник якої приміряла на собі. Також на тілі моделі важко не помітити численні татуювання, які прикрашають її руку.

Для перегляду фото гортайте вправо:

І хоч прихильники дівчини в інстаграмі засипали її компліментами, відомий батько моделі – Алек Болдвін написав негативний коментар: "Це вірус. Він в твоїй голові".



Алек Болдвін негативно відреагував на фото доньки / Скріншот з інстаграму

Чоловік вже не вперше критикує фотографії доньки, вважаючи їх надто відвертими. Втім, це не заважає дорослій Айрленд далі демонструвати свої принади.