Занепали без Меган Маркл: серіал "Форс-мажори" закривається

Популярний американський серіал "Форс-мажори" (Suits) припинить своє існування після випуску дев'ятого сезону. Причиною цього стали стабільно падаючі рейтинги. Експерти підозрюють, що виною низьких цифр є відсутність персонажа, якого грала Меган Маркл.

Дев'ятий сезон знаменитого американського комедійно-драматичного серіалу "Форс-мажори" (Suits) стане фінальним у його історії. Про це повідомляє іноземне джерело The Hollwood Reporter.

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Причиною такого важливого рішення стали незмінно падаючі цифри у рейтингах. Згідно з даними Fox News восьмий сезон переглянуло 1,2 мільйона глядачів. Ця цифра є на 100 тисяч меншою, ніж попередні показники. Як зазначаються актори серіалу, такі рейтинги є критичними, оскільки перший сезон, який вийшов у 2011 році подивилися 4,6 мільйона людей.

Експерти кіноіндустрії прив'язують помітний спад після з відмовою Меган Маркл від зйомок у серіалі. Нагадаємо, 37-річна Меган залишила проект після оголошення про весілля із принцом Гаррі. Нещодавно ходили чутки про те, що їй нібито пропонували від двох до шести мільйонів доларів за те, що вона зіграє роль камео у серіалі хоча б декілька хвилин. Ймовірно, дружина принца Гаррі відмовилася від такої пропозиції.



Меган Маркл у серіалі "Форс-мажори" / Instagram / @suits_usa