Запалила на весіллі: Леді Гага стала дружкою нареченої – фото
Епатажна співачка, зірка кінострічки "Народження зірки" Леді Гага стала дружкою на весіллі своєї подруги, візажистки Сари Танно у суботу, 16 листопада.
Фото з церемонії, яка пройшла на пляжі, Леді Гага опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі у сторіс.
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Для весілля співачка одягнула ніжно-рожеву сукню-комбінацію з колекції Jonathan Simkhai, вартістю 835 фунтів стерлінгів. На знімках епатажна зірка шалено позує з букетом у руках.
"Двоє моїх найкращих друзів щойно одружилися. Час веселитися!" – підписала Гага одне зі своїх фото.
Додамо, що Леді Гага працює з візажисткою Сарою Танно з 2009 року, а у 2018 вони запустили разом косметичний бренд Haus Laboratories.
Леді Гага на весіллі подруги Сари Танно / Instagram-Stories / @ladygaga
Леді Гага на весіллі подруги Сари Танно / Instagram-Stories / @ladygaga
Леді Гага на весіллі подруги Сари Танно / Instagram-Stories / @wanaynay
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