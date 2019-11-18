Запалила на весіллі: Леді Гага стала дружкою нареченої – фото

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Леді Гага / Instagram / @ladygaga

Епатажна співачка, зірка кінострічки "Народження зірки" Леді Гага стала дружкою на весіллі своєї подруги, візажистки Сари Танно у суботу, 16 листопада.

Фото з церемонії, яка пройшла на пляжі, Леді Гага опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі у сторіс.

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Для весілля співачка одягнула ніжно-рожеву сукню-комбінацію з колекції Jonathan Simkhai, вартістю 835 фунтів стерлінгів. На знімках епатажна зірка шалено позує з букетом у руках. 

"Двоє моїх найкращих друзів щойно одружилися. Час веселитися!" – підписала Гага одне зі своїх фото.

Додамо, що Леді Гага працює з візажисткою Сарою Танно з 2009 року, а у 2018 вони запустили разом косметичний бренд Haus Laboratories.


Леді Гага на весіллі подруги Сари Танно / Instagram-Stories / @ladygaga


Леді Гага на весіллі подруги Сари Танно / Instagram-Stories / @ladygaga


Леді Гага на весіллі подруги Сари Танно / Instagram-Stories / @wanaynay

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Леді Гага Зіркові весілля
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