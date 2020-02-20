Запальна Леся Нікітюк відпочиває в Берліні: фото
Популярна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк вдало поєднує роботу та відпочинок Днями вона відправилася у маленьку відпустку. Знаменитість радо ділиться з прихильниками світлинами з Німеччини.
Українська телеведуча Леся Нікітюк не перестає дивувати своїх фоловерів. Днями вона відвідала Цирк дю Солей, потім розсекретила свої параметри, а тепер активно публікує світлини та інстаграм-сторіс з Берліна. Зірка насолоджується німецькими ласощами, релаксує в готелі, та гуляє вуличками столиці.
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Блогери постійно діляться своїм життям у соціальних мережах. Леся Нікітюк не є винятком. Два дні тому вона відправилася до Берліна, про що розповіла на своєму акаунті. Перше фото, яке ведуча поширила в інстаграмі, було зроблене в ресторані. Дівчина куштує смачну пасту та дегустує рожеве вино. На знімку видно, що одягнута Леся у білу сорочку. Волосся акуратно вкладене, а на обличчі природній макіяж.
Леся Нікітюк в ресторані Берліна / Instagram / @lesia_nikituk
Також зірка показала, як відпочиває в готелі. Вона позує в розкішному номері біля вікна, вид з якого виходить на архітектуру стародавнього міста. Одевидно, красива білявка снідає. Одягнена в білий халат та з рушником на голові. На обличчі в блогерки маска білого кольору.
Леся Нікітюк в німецькому готелі / Instagram / @lesia_nikituk
На ще одній світлині з Берліну Нікітюк позує на вулицях цього розкішного міста. Вона одягнена в чорні полосаті штани з високою талією та кофту. Серед аксесуарів є маленька сумочка чорного кольору на бік. Волосся знаменитість зібрала у високих хвіст, а на обличчі зробила легких макіяж.
Берлін, ти прекрасний,
– написала під фото Леся.
Леся Нікітюк в Берліні / Instagram / @lesia_nikituk
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