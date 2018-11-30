Запальна Ріта Ора: топ-10 ефектних виходів співачки

Популярній англійській співачці Ріті Орі 26 листопада виповнилось 28 років. Хто, хто, а вона добре знає, як виразитись за допомогою своїх образів. Журналісти LifeStyle 24 зробили підбірку найефектніших образів молодої виконавиці.

Ріта Ора – популярна англійська співачка албанського походження. Вона народилась у Югославії, однак того ж року сім’я переїхала до Великої Британії і це повернулось хорошою стороною для маленької Ріти.

Читайте також: Майлі Сайрус – 26: топ-8 найвідвертіших фото бунтарської зірки – 18+

Після закінчення театральної школи та коледжу в Англії розпочався її кар'єрний ріст. У 2004 році вона знялась у фільмі "Співс", а потім фундувала свій співочий шлях, взявши участь у піснях Девіда Крейга. У 2009 році Ріта Ора проходила відбір у Британському "Євробаченні". Після того вона збирала повні зали на своїх концертах, на яких вона завжди з’являється у сліпучих образах. У неї можна повчитись, як виходити на публіку ефектно.

Топ-10 найпікантніших образів Ріти Ори



Ріта Ора перед концертом / Instagram / @ritaora



Ріта Ора / Instagram / @ritaora



Ріта Ора в сексуальному образі / Instagram / @ritaora



Ріта Ора / Instagram / @ritaora



Ріта Ора приймає нагороду / Instagram / @ritaora



Ріта Ора на світському заході / Instagram / @ritaora



Ріта Ора / Instagram / @ritaora



Ріта Ора у спокусливому вбранні / Instagram / @ritaora



Ріта Ора в образі особливої птахи / Instagram / @ritaora



Яскрава Ріта Ора / Instagram / @ritaora

Варто нагадати, нещодавно Ріта Ора презентувала свій новий альбом Phoenix. Вечірка з нагоди святкування відбувалась в одному з найдорожчих клубів Лондона.