Голлівудська зірка українського походження у лютому 2020 року стала мамою втретє. Мілла Йовович не приховує свою 5-місячну Озіан від камер і показує кумедні фото з нею у мережі. Проте акторка вирішила наголосити на необхідності одягати маску, а увагу публіки привернула завдяки заплаканій донечці.

44-річна Мілла Йовович не залишає без уваги суспільно важливі проблеми й активно реагує на останні події на сторінці свого інстаграму. Акторка закликала користувачів мережі не нехтувати заходами безпеки й одягати маски у громадських місцях. Проте акцентувала на цьому в досить цікавий спосіб, опублікувавши кумедне фото наймолодшої доньки Озіан.

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На світлині 5-місячна крихітка сидить на руках у зіркової мами й плаче. Проте Мілла Йовович не поспішала заспокоювати дитину, а вирішила закарбувати цей момент. У сірій домашній майці та з легким макіяжем вона зробила селфі, яке підірвало мережу. Менше ніж за добу допис набрав понад 280 тисяч лайків.

"Йди геть з мого кадру", – жартома процитувала реакцію доньки Мілла Йовович.

Мілла Йовович закликала одягати маски

У підписі до кумедного допису зірка наголосила на тому, як важливо дотримуватися заходів безпеки під час пандемії, яка продовжує вирувати у світі. Попри те, що більшість людей повернулася до повноцінного життя, масковий режим в США не скасовували. Мілла Йовович зауважила, що маска знижує ризик заразитися коронавірусом на 85%.

"Ми могли б вийти з карантину через 3-4 тижні, якби всі звикли до нового правила і носили маски. Я знаю, що це некомфортно, але всім нам потрібно "прийняти біль", адже наш теперішній дискомфорт врятує життя… Я думаю, що ми відповідальні дбати одне про одного", – написала голлівудська зірка.

До слова, двома тижнями раніше Мілла Йовович опублікувала фото з доньками Евер і Дешіел у яскравих захисних масках. Дівчата були в захваті від стильного засобу захисту, який, схоже, з радістю одягають не лише заради безпеки, а й як трендовий аксесуар.