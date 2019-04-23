Заради рекорду Гіннеса: американець подивився фільм "Капітан Марвел" 116 разів

Американський шанувальник творінь від світу Marvel встановив новий рекорд у книзі Гіннеса. Чоловік переглянув стрічку "Капітан Марвел" понад 100 разів, завдяки чому став глядачем, який бачив фільм максимальну кількість разів.

Про це повідомляє іноземне видання CinemaBlend. Також в джерелі зазначається, що попередній рекорд становив 104 рази, що також є великою цифрою. Однак американцю Стіву Руппелю вдалося перевищити його ще у десять разів.

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Фільм "Капітан Марвел" вийшов на великий екран у березні 2019 року, однак у прокаті заробив понад один мільярд доларів. Чималий виторг творцям забезпечив житель штату Вісконсин. Він побував на фільмі 116 разів, що забезпечило йому місце у книзі рекордсменів Гіннеса.

Чоловік зізнався, що максимум за день він переглянув фільм сім разів. Для семи сеансів йому знадобилося 14 тисяч 268 хвилин. А для того, щоб встановити рекорд, Стів брав відгули на роботі, а також довше затримувався на обідній перерві. Доказом того, що він дійсно переглянув фільм таку кількість разів є двоє супутників, які ходили разом з ним у кінотеатр, а також його фото біля постера.