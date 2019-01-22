Зарплати українця вистачить на 16 хвилин, – Леся Нікітюк похизувалася відпочинком на Мальдівах

Українська телеведуча Леся Нікітюк вирушила підкорювати сонячні Мальдіви. Про свою подорож зірка радо розповідає шанувальникам у соціальних мережах.

Нові фото з відпочинку Леся опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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За словами Нікітюк, яка відпочиває на Мальдівах третій день, це задоволення звичайному українцю не по кишені.

Середньостатистичному українцю зарплати вистачить на 16 хвилин і 35 секунд, Це якщо без трансферу. Так що дівчата, краще трясти кавалерів. Ну а мене українського блогера, другу в світі після К'яри Ферраньї запросили відвідати 3 найкращі і найновіші готелі на Мальдівах!

– зазначила телеведуча у підписі.

На знімках знаменитість позує у яскравому рожевому купальнику з чорними мереживними вставками на пляжі, демонструючи струнку фігуру.



Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk