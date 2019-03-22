Заручені Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес знялися в рекламі окулярів: яскраві фото

Зіркова пара неодноразово співпрацювала з брендом сонцезахисних окулярів Quay Australia. Проте нова коларборація марки з Дженніфер Лопес та Алексом Родрігесом зачарувала шанувальників ефектними фото та стильними моделями окулярів.

Нещодавно стало відомо про те, що Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес випустять власну колекцію сонцезахисних окулярів спільно з брендом Quay Australia. Однак довго чекати на презентацію стильних моделей шанувальникам не довелося. Перші знімки з рекламної зйомки 49-річна бізнесвумен опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото зірки позували в ефектних вбраннях та різних моделях окулярів: від форми cat-eye до трендових shield. Що цікаво, майже на всіх фото майбутнє подружжя позувало разом, за винятком портретів – для таких знімків їм довелося розлучатися.

Так, в одному зі своїх інтерв'ю виданню People Дженніфер Лопес зізналася, що вони дійсно проводять багато часу разом і, працюючи в колаборації, вони комфортно почуваються.

Все, що ми робимо, ми робимо разом. Він знає мої мрії, я знаю його мрії і разом ми відчуваємо себе сильнішими ... Ми постійно підтримуємо один одного в наших прагненнях та думаємо про те, що могли б зробити разом,

– прокоментувала зірка спільне проведення часу з майбутнім чоловіком Алексом Родрігесом.



Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес / Instagram / @jlo



Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес / Instagram / @jlo