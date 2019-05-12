Заручені Кеті Перрі та Орландо Блум не можуть дійти згоди щодо святкування весілля: подробиці

404 Читать новость на русском
Кеті Перрі та Орландо Блум
Кеті Перрі та Орландо Блум / www.aquarelle.md

Зіркова пара, яка вирішила зв'язати себе узами шлюбу, сваряться, коли вирішують питання стосовно прийдешнього весілля. Погляди Кеті Перрі та Орландо Блума щодо святкування одруження радикально відрізняються.

42-річний Орландо Блум і 34-річна Кеті Перрі повідомили світ про заручини одразу після святкування Дня закоханих. Тепер зіркова пара готується приймати гостей на офіційній урочистій події. Однак, як повідомляє Radar Online, погляди щодо святкування їхнього весілля у знаменитостей кардинально різняться.

Читайте також: Орландо Блум оконфузився через обручку для Кеті Перрі: деталі

Як зазначається у джерелі, Орландо Блум і Кеті Перрі навіть сваряться, вирішуючи деталі організації. А вся річ у тім, що співачка мріє про пишне гучне весілля, про яке говорив би весь світ, а її наречений хоче тихого сімейного святкування. Аби церемонія пройшла якнайскромніше, Орландо запропонував Кеті одружитися таємно, на що вона відповіла категоричною відмовою. Вона бачить їхнє весілля у шалено дорогому і популярному місці.

Що відомо про стосунки Орландо Блума та Кеті Перрі?Вони почали зустрічатись ще у 2016 році. Згодом у лютому 2017 року пара оголосила про розрив і у серпні того ж року знаменитості відвідали концерт Еда Ширана, під час якого щасливо позували для селфі з прихильниками. ЗМІ неодноразово поширювали чутки про те, що закохані планували одружитися.

 
blog_ava
Київ затопило після проливного дощу: фото і відео
сьогодні
3478
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кеті Перрі Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День матері: кумедні картинки про життя мам, від яких неможливо втримати сміх
сьогодні 14:40 День матері: кумедні картинки про життя мам, від яких неможливо втримати сміх
2884
Подарунки в День матері: 14 цікавих ідей
сьогодні 11:57 Подарунки в День матері: 14 цікавих ідей
Уляна Корицька 9960
День матері: історія свята в Україні та як святкують в інших країнах
сьогодні 09:58 День матері: історія свята в Україні та як святкують в інших країнах
Анастасія Ковач-Петрушенко 8121
Летиції Касті – 41: шлях до успіху французької красуні з немодельним ростом
11 травня 17:02 Летиції Касті – 41: шлях до успіху французької красуні з немодельним ростом
Марта Вересюк 1749
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
11 травня 11:02 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
Юлія Михайлова 14872
Новини
Більше новин
Залиште відгук