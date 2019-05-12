Заручені Кеті Перрі та Орландо Блум не можуть дійти згоди щодо святкування весілля: подробиці

Зіркова пара, яка вирішила зв'язати себе узами шлюбу, сваряться, коли вирішують питання стосовно прийдешнього весілля. Погляди Кеті Перрі та Орландо Блума щодо святкування одруження радикально відрізняються.

42-річний Орландо Блум і 34-річна Кеті Перрі повідомили світ про заручини одразу після святкування Дня закоханих. Тепер зіркова пара готується приймати гостей на офіційній урочистій події. Однак, як повідомляє Radar Online, погляди щодо святкування їхнього весілля у знаменитостей кардинально різняться.

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Як зазначається у джерелі, Орландо Блум і Кеті Перрі навіть сваряться, вирішуючи деталі організації. А вся річ у тім, що співачка мріє про пишне гучне весілля, про яке говорив би весь світ, а її наречений хоче тихого сімейного святкування. Аби церемонія пройшла якнайскромніше, Орландо запропонував Кеті одружитися таємно, на що вона відповіла категоричною відмовою. Вона бачить їхнє весілля у шалено дорогому і популярному місці.

Що відомо про стосунки Орландо Блума та Кеті Перрі?Вони почали зустрічатись ще у 2016 році. Згодом у лютому 2017 року пара оголосила про розрив і у серпні того ж року знаменитості відвідали концерт Еда Ширана, під час якого щасливо позували для селфі з прихильниками. ЗМІ неодноразово поширювали чутки про те, що закохані планували одружитися.