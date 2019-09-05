"Жадан і Собаки" випустили п'ятий студійний альбом "Мадонна"

Український письменник Сергій Жадан в складі гурту "Жадан і Собаки" випустив п’яту платівку "Мадонна", до якої увійшло 10 нових хітів. Лідер гурту переконаний, що для нього – це найкраща робота з музикантами.

Новину про реліз альбому Сергій Жадан розмістив на своїй сторінці у фейсбуці. Прослухати пісні можна на музичному сервісі Soundcloud, а придбати з ліцензією на ресурсі "Абук".

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Щодо десятки синглів, то серед них є такі – "Intro", "Троєщина", "Кобзон", "Бухло", "Тьолка барабанщика", "Мадонна", "Мальвим, "Натаха", "Марат" та "Outro". Над новими хітами гурт працював останні два роки. До альбому увійшли три сингли, які "Жадан І Собаки" випускали у вигляді відеокліпів: "Бухло" (2017), "Кобзон" (2018) і "Тьолка барабанщика" (2019). Днями в музикантів також починається тур Україною на підтримку нового альбому.

Варто додати, що раніше харківський гурт "Жадан і Собаки" випустили чотири інших музичних альбоми, які підкорили слухачів своєю безкомпромісністю та актуальністю – "Спортивний клуб армії" (2008), "Бийся за неї" (2014) та "Пси" (2016).

Хто такий Сергій Жадан?Це український поет та прозаїк, що став одним з найпопулярніших авторів сучасності. На його рахунку – 11 поетичних збірок, 5 романів, десятки перекладів, оповідань та інших творів. Зокрема, Жадан активно займається мультимедійними проектами (включно із участю в гурті "Жадан і Собаки"), а також є учасником екранізацій кількох фільмів – епізодична роль у "Поводирі" (2014), дві епізодичні ролі у фільмах "Любові стане на всіх" (2016) та "Дике поле" (2019), які було знято на основі його ж романів – "Месопотамія" і "Ворошиловград" відповідно.