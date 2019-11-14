Жакет на голе тіло: Емілі Ратажковскі демонструє провокативний тренд
Знаменита модель Емілі Ратажковскі представила вихід колекції костюмів власного бренду одягу Inamorata. Знаменитість зазвичай сама знімається для рекламних кампейнів та рекламує вбрання у соціальних мережах.
Нові знімки, на яких Емілі Ратажковскі звабливо позує, вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Костюм, який складається з over-size жакета вартістю у 135 доларів і мініспідниці (75 доларів), представлений у чотирьох кольорах: чорний, блакитний, бордовий і відтінок camel.
Читайте також: Пишногруда Демі Роуз знялася для еротичного журналу: фото 18+
Провокативності образу додає той факт, що Емілі вирішила одягнути комплект на голе тіло. Так, на кожному фото модель засвітила оголені пишні груди.
Деякі з "аутфітів" зірка доповнила елегантними босоніжками, у той час як з іншими образами – поєднала масивні кросівки.
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata
Вибір редакції
-
Міністр Бородянський: Співаків, які гастролюють у РФ, не треба пускати на Євробаченнясьогодні , 14:46
-
На зйомках уперше за 4 роки побачив матір, – Сеітаблаєв у щирому інтерв'ю з творцями кіно Додомусьогодні , 12:00
-
Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися святкувати Різдво разом з Єлизаветою IIсьогодні , 10:21