Жакет на голе тіло: Емілі Ратажковскі демонструє провокативний тренд

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Знаменита модель Емілі Ратажковскі представила вихід колекції костюмів власного бренду одягу Inamorata. Знаменитість зазвичай сама знімається для рекламних кампейнів та рекламує вбрання у соціальних мережах.

Нові знімки, на яких Емілі Ратажковскі звабливо позує, вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Костюм, який складається з over-size жакета вартістю у 135 доларів і мініспідниці (75 доларів), представлений у чотирьох кольорах: чорний, блакитний, бордовий і відтінок camel.

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Провокативності образу додає той факт, що Емілі вирішила одягнути комплект на голе тіло. Так, на кожному фото модель засвітила оголені пишні груди.

Деякі з "аутфітів" зірка доповнила елегантними босоніжками, у той час як з іншими образами – поєднала масивні кросівки. 

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

 

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Мода Емілі Ратажковскі
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