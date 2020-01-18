Жан-Поль Готьє покидає фешн-індустрію: які зірки красувались у його вбранні
Легендарний дизайнер Жан-Поль Готьє у 67 років вирішив припинити свою фешн-кар'єру. Весь світ ошелешений від рішення кутюр'є. Журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, якими ефектними вбраннями відзначився маестро.
Інформацію про вихід Жана-Поля Готьє зі світу моди вже офіційно підтвердили представники бренду. Однак дизайнер запевнив прихильників, що його рішення не повпливає на розвиток однойменного бренду Jean-Paul Gaultier. Кутюр'є і надалі буде очолювати компанію та внесе зміни у її концепцію.
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Водночас сам Жан-Поль зізнався, що найближчим часом прагне втілити свої інші творчі проєкти, деталі яких поки не розсекречує. Окрім цього, 22 січня у Парижі він своєрідно попрощається з фешн-індустрією. Жан-Поль Готьє анонсував останній показ своєї кутюрної колекції одягу, на який завітають його зіркові прихильниці.
Запрошую вас відсвяткувати моє 50-річчя в моді в театрі Шатле. Це буде вечірка з багатьма моїми друзями, і ми будемо веселитися до пізнього вечора. Це буде моє останнє паризьке шоу Готьє. Ти не можеш пропустити це!
– написав він у мережі.
Журналісти LifeStyle 24 також будуть стежити за непересічною подією у світі моди. А наразі пропонуємо переглянути, які зірки приміряли одяг від дизайнера та красувались у його рекламних кампаніях.
Зірки в одязі від Жана-Поля Готьє
Однією з найбільших поціновувачок творчості Жана-Поля Готьє є Мадонна. Співачка має сценічне вбрання з епатажним корсетом, яке дизайнер спеціально виготовив для поп-діви.
Мадонна у вбранні від Жана-Поля Готьє / Pinterest
Ще однією зірковою прихильницею дизайнера є знаменита "королева бурлеску" Діта фон Тіз. Зірка кілкьа років поспіль брала участь у показах колекцій Жана-Поля Готьє та очолювала його рекламні кампанії. Цікаво, що саме запальна брюнетка є музою маестро, тому для Діти він щоразу створював особливі сукні.
Я працюю з багатьма брендами і не можу підняти когось одного над іншими. Цінно, коли у дизайнера є свій стиль, коли його речі просочені емоціями з дитинства, особистими переживаннями. Тому ми дуже близькі з Жаном-Полем і він називає мене своєю музою. Готьє по-справжньому одержимий знаковими речами на кшталт конусоподібних бра,
– розповіла Діта фон Тіз.
Діта фон Тіз на Тижні моди у Франції / Getty Images
Модель Діта фон Тіза / Getty Images
Діта фон Тіз у вбранні від Жана-Поля Готьє / Elle
Похизуватись співпрацею з Жаном-Полем Готьє може і знаменита модель Ірина Шейк. Манекенниця знялась у серії фотосесій і роликів для косметичного бренду дизайнера. У рекламі парфумів Ірина Шейк красувалась у розкішних сукнях, які Жан-Поль Готьє розробив спеціально для зйомок.
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk
Ірина Шейк для Jean Paul Gaultier / Hola
Ірина Шейк для Jean Paul Gaultier / Hola
Українка Алла Костромічова також знімалась у рекламному проєкті Готьє. Однак для запальної моделі він вирішив підібрати розкішні вбрання світлого кольору.
Алла Костромічова для Jean Paul Gaultier / Instagram / @alla
Окрім цього, новинки від Жана-Поля Готьє залюбки приміряли голлівудські зірки. На червоних доріжках чи у своїх блогах вони красувались в ефектних виробах легендарного модельєра. Як це було – дивіться у яскравій добірці фото.
Акторка Єва Грін / Instagram / @evagreenweb
Кейт Бланшетт / Getty Images
Реперка Cardi B / Elle
Співачка Сіара / Instagram / @ciara
Мадонна на Євробаченні / Elle
Вінні Гарлоу в Каннах / Elle
Модель Коко Роша з донькою / Instagram / @cocorocha
Співачка Жанель Моне / Elle