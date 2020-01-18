Жан-Поль Готьє покидає фешн-індустрію: які зірки красувались у його вбранні

Легендарний дизайнер Жан-Поль Готьє у 67 років вирішив припинити свою фешн-кар'єру. Весь світ ошелешений від рішення кутюр'є. Журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, якими ефектними вбраннями відзначився маестро.

Інформацію про вихід Жана-Поля Готьє зі світу моди вже офіційно підтвердили представники бренду. Однак дизайнер запевнив прихильників, що його рішення не повпливає на розвиток однойменного бренду Jean-Paul Gaultier. Кутюр'є і надалі буде очолювати компанію та внесе зміни у її концепцію.

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Водночас сам Жан-Поль зізнався, що найближчим часом прагне втілити свої інші творчі проєкти, деталі яких поки не розсекречує. Окрім цього, 22 січня у Парижі він своєрідно попрощається з фешн-індустрією. Жан-Поль Готьє анонсував останній показ своєї кутюрної колекції одягу, на який завітають його зіркові прихильниці.

Запрошую вас відсвяткувати моє 50-річчя в моді в театрі Шатле. Це буде вечірка з багатьма моїми друзями, і ми будемо веселитися до пізнього вечора. Це буде моє останнє паризьке шоу Готьє. Ти не можеш пропустити це!

– написав він у мережі.

Журналісти LifeStyle 24 також будуть стежити за непересічною подією у світі моди. А наразі пропонуємо переглянути, які зірки приміряли одяг від дизайнера та красувались у його рекламних кампаніях.

Зірки в одязі від Жана-Поля Готьє

Однією з найбільших поціновувачок творчості Жана-Поля Готьє є Мадонна. Співачка має сценічне вбрання з епатажним корсетом, яке дизайнер спеціально виготовив для поп-діви.



Мадонна у вбранні від Жана-Поля Готьє / Pinterest

Ще однією зірковою прихильницею дизайнера є знаменита "королева бурлеску" Діта фон Тіз. Зірка кілкьа років поспіль брала участь у показах колекцій Жана-Поля Готьє та очолювала його рекламні кампанії. Цікаво, що саме запальна брюнетка є музою маестро, тому для Діти він щоразу створював особливі сукні.

Я працюю з багатьма брендами і не можу підняти когось одного над іншими. Цінно, коли у дизайнера є свій стиль, коли його речі просочені емоціями з дитинства, особистими переживаннями. Тому ми дуже близькі з Жаном-Полем і він називає мене своєю музою. Готьє по-справжньому одержимий знаковими речами на кшталт конусоподібних бра,

– розповіла Діта фон Тіз.



Діта фон Тіз на Тижні моди у Франції / Getty Images



Модель Діта фон Тіза / Getty Images



Діта фон Тіз у вбранні від Жана-Поля Готьє / Elle

Похизуватись співпрацею з Жаном-Полем Готьє може і знаменита модель Ірина Шейк. Манекенниця знялась у серії фотосесій і роликів для косметичного бренду дизайнера. У рекламі парфумів Ірина Шейк красувалась у розкішних сукнях, які Жан-Поль Готьє розробив спеціально для зйомок.



Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk



Ірина Шейк для Jean Paul Gaultier / Hola



Ірина Шейк для Jean Paul Gaultier / Hola

Українка Алла Костромічова також знімалась у рекламному проєкті Готьє. Однак для запальної моделі він вирішив підібрати розкішні вбрання світлого кольору.



Алла Костромічова для Jean Paul Gaultier / Instagram / @alla

Окрім цього, новинки від Жана-Поля Готьє залюбки приміряли голлівудські зірки. На червоних доріжках чи у своїх блогах вони красувались в ефектних виробах легендарного модельєра. Як це було – дивіться у яскравій добірці фото.



Акторка Єва Грін / Instagram / @evagreenweb



Кейт Бланшетт / Getty Images



Реперка Cardi B / Elle



Співачка Сіара / Instagram / @ciara



Мадонна на Євробаченні / Elle



Вінні Гарлоу в Каннах / Elle



Модель Коко Роша з донькою / Instagram / @cocorocha