Жасмін Тукс похизувалася стрункою фігурою: гаряче фото

Сексуальні фото у відвертій білизні часто є елементом роботи знаменитого "ангела" Victoria's Secret. Однак часто 28-річна Жасмін Тукс тішить шанувальників не лише знімками робочого процесу, а й яскравими світлинами з відпочинку. Так, на останніх фото дівчина похизувалась ідеальною фігурою під час вікенду в Маямі.

Напередодні "ангел" грандіозного шоу Victoria's Secret і знаменита модель Жасмін Тукс відзначала своє 28-річчя. Місцем для святкування дня народження дівчина обрала гаряче Маямі. На вечірці були присутні декілька її подруг, які за сумісництвом є її колегами по подіуму. Тож дівчата, які виблискували ідеальними фігурами, не могли не потрапити в об'єктив місцевих папараці.

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Однак сама Жасмін Тукс також вирішила потішити своїх шанувальників гарячим знімком з відпочинку. На новій світлині модель позує у крихітному бікіні в чорно-білу смужку на фоні красивого ресторану, що на березі океану. Дівчина сексуально виставила одну ніжку вперед, а руку заклала за голову, тим самим продемонструвавши її пружний прес та довгі стрункі ноги.



Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes



Жасмін Тукс / Скріншот з Instagram / @jastookes

Ще одне коротке відео модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram, демонструючи в купальному костюмі свої пружні сідниці.

Також Жасмін поділилася чорно-білим знімком в купальнику. Однак його особливість в тому, що дівчина позувала в такому образі верхи.