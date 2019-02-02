Жасмін Тукс похизувалася стрункою фігурою: гаряче фото

368
Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Instagram/ @jastookes

Сексуальні фото у відвертій білизні часто є елементом роботи знаменитого "ангела" Victoria's Secret. Однак часто 28-річна Жасмін Тукс тішить шанувальників не лише знімками робочого процесу, а й яскравими світлинами з відпочинку. Так, на останніх фото дівчина похизувалась ідеальною фігурою під час вікенду в Маямі.

Напередодні "ангел" грандіозного шоу Victoria's Secret і знаменита модель Жасмін Тукс відзначала своє 28-річчя. Місцем для святкування дня народження дівчина обрала гаряче Маямі. На вечірці були присутні декілька її подруг, які за сумісництвом є її колегами по подіуму. Тож дівчата, які виблискували ідеальними фігурами, не могли не потрапити в об'єктив місцевих папараці.

Читайте також: Прикрила груди руками: Ельза Госк опублікувала пікантне фото топлес (18+)

Однак сама Жасмін Тукс також вирішила потішити своїх шанувальників гарячим знімком з відпочинку. На новій світлині модель позує у крихітному бікіні в чорно-білу смужку на фоні красивого ресторану, що на березі океану. Дівчина сексуально виставила одну ніжку вперед, а руку заклала за голову, тим самим продемонструвавши її пружний прес та довгі стрункі ноги.

Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes

Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Скріншот з Instagram / @jastookes

Ще одне коротке відео модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram, демонструючи в купальному костюмі свої пружні сідниці.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jasmine Tookes (@jastookes)

Також Жасмін поділилася чорно-білим знімком в купальнику. Однак його особливість в тому, що дівчина позувала в такому образі верхи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jasmine Tookes (@jastookes)

 

Теги: LifeStyle Victoria's Secret Еротика
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто з акторів отримає Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану – опитування
сьогодні 18:00 Хто з акторів отримає Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану – опитування
79
Як закохати у себе президента: історія Карли Бруні та Ніколя Саркозі
сьогодні 13:47 Як закохати у себе президента: історія Карли Бруні та Ніколя Саркозі
409
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
сьогодні 11:20 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 9407
Монастирська хата – рецепт приготування домашньої випічки
сьогодні 11:00 Монастирська хата – рецепт приготування домашньої випічки
Богданна Рибак 576
Носила одяг від Zara: як формувався стиль блогерки К'яри Ферраньї 10 років тому – архівні фото
3 лютого 19:01 Носила одяг від Zara: як формувався стиль блогерки К'яри Ферраньї 10 років тому – архівні фото
1289
4 роки без Кузьми: хіти, які ми пам'ятаємо до сьогодні
2 лютого 12:25 4 роки без Кузьми: хіти, які ми пам'ятаємо до сьогодні
1357
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук