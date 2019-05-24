Жасмін Тукс зачарувала приголомшливою сукнею на Каннському кінофестивалі

Моделі, зокрема "ангели" Victoria's Secret, заполонили червону доріжку Каннського кінофестивалю. Черговий неперевершений образ продемонструвала екзотична американка Жасмін Тукс. Для виходу на знаменитий хідник модель обрала ніжну блакитну сукню.

Чимало "ангелів" Victoria's Secret прибули на прем'єру фільму "Зрадник", показ якого відбувався напередодні на Каннському кінофестивалі. Серед них була 28-річна американська модель Жасмін Тукс.

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На червоному хіднику перед сотнями папараці екзотична красуня сяяла в ніжній і водночас розкішній сукні від Zuhair Murad. Варто відзначити, що це не перше вбрання моделі від цього бренду. Кілька днів тому вона хизувалася ніжками у міні-платті від того ж ліванського дизайнера на прем'єрі фільму "Аладдін".

Однак для виходу у Каннах Жасмін Тукс одягнула довгу блакитну сукню з пишною спідницею. Обрана нею модель вдалося підкреслила її тонку талію і пишний бюст, адже V-подібне декольте сягало поясу. Плаття по всій довжині було розшите бісером і паєтками, а на спині був ромбоподібний виріз. Образ моделі доповнювали довгасті сережки та масивне кільце від De Grisogono.



Жасмін Тукс на червоній доріжці в Каннах / Getty Images



"Ангел" Victoria's Secret виблискувала на Каннському кінофестивалі / Getty Images



Американська модель на фестивалі у Каннах / Instagram / @jastookes