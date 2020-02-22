Женя Галич з гумором відповів хейтерам щодо 24 місця на Євробаченні: відео

Популярний український виконавець, лідер гурту OTORVALD, який представляв Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2017 з гумором розповів усю правду про 24 місце, яке вони зайняли, та відповів хейтерам.

Сьогодні, 22 лютого, відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020. Три роки тому переможцем такого відбору став гурт OTORVALD. Тоді, завдяки перемозі Джамали в 2016 році на конкурсі в Швеції, Євробачення-2017 приймала Україна. Виступивши в Києві, гурт зайняв 24 місце з 26. Після цього в сторону Жені Галича та його команди було багато негативу. Їхній виступ не можуть забути досі і порівнюють з теперішніми учасниками Нацвідбору. Лідер OTORVALD не зміг стриматися та з гумором відповів усім хейтерам у відео, яке опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

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На ролику Женя звернувся до тих людей, які й досі згадують виступ його колективу на Євробаченні. Він заявив, що з того часу пройшло вже три роки. Зараз у гурту все добре. Вони випустили подвійний альбом, в якому 16 треків, попереду на них чекає концертний тур, що складається з 20 міст України, фестивалі та багато роботи.

З 24 місцем можна жити,

– сказав Женя.

Галич продемонстрував на відео, де в його житті зустрічається цифра 24, всі тицяють йому в ніс цим номером. Спершу він їде в ліфті з чоловіком на 24-ий поверх, який каже Жені, що голосував за нього. Потім журналістка 24 каналу питає, за кого артист вболіває на цьогорічному Національному відборі. Після цього він здає одяг в гардероб і йому видають номерок з числом 24. Також на ролику видно, як співак отримує посилку у 24-ому відділенні пошти. Він оплачує інтернет у додатку "Приват24". Складає плейлист на концерт і 24 по порядку стає пісня Time, з якою OTORVALD виступав на Євробаченні. В кафе за його столик сідає дівчина, а їхні номерки очікування 2 і 4.

Вкінці відео Сергій Притула вручає йому квитки, очевидно, на фінал Нацвідбору на Євробачення-2020. Жені дістаються два місця під номером 24.

Не плач, бо це закінчилося. Усміхнися, бо це було,

– такими словами завершив ролик Женя Галич.

OTORVALD – TIme у фіналі Євробачення-2020: дивіться відео онлайн