Жертва "серійних зрадників": Хлої Кардашян заявила, що готова знову вийти заміж

Знаменита блогерка та реаліті-зірка Хлої Кардашян, яка напередодні розійшлася з батьком своєї дитини Трістаном Томпсоном після чергової зради, розповіла, що не збирається припиняти пошуки ідеального партнера для особистого життя і готова знову вийти заміж.

Про це Хлої заявила в подкасті адвоката Лори Вассер "Розлучення – відстій"

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Кардашян наголосила, що розставання ддя неї є складним процесом, однак вона не шкодує про такі рішення. Вона вважає, що "краще любити і втратити, ніж будь-коли закохуватися".

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" зізналася, що наразі не планує заводити нові стосунки та ходити на побачення. Нагадаємо, 16 лютого екс-бойфренд Трістан Томпсон відправився у нічний клуб в Лос-Анджелесі, де провів ніч з найкращою подругою Кайлі Дженнер, Джордін Вудс. Після цього Хлої вирішила не пробачати вдруге невірність і розірвати стосунки з Томсоном. Більше ніж рік тому в останні дні своєї вагітності вона дізналась про зраду Трістана і через це передчасно народила від нього доньку Тру.



Хлої Кардашян і Трістан Томпсон / Getty Images

Але, за словами Хлої, найскладнішим періодом в житті було розлучення з екс-чоловіком Ламаром Одом, який також неодноразово зраджував та мав проблеми з алкоголем.

Після мого першого чоловіка я зрозуміла, що у результаті зі мною все буде гаразд. Розлучення з Ламаром було для мене таким важким, тому що я вперше розбила собі серце і вклала всі сили в шлюб,

– пояснила Хлої.



​Хлої Кардашян і Ламар Одом / Getty Images