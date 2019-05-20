Жертва "серійних зрадників": Хлої Кардашян заявила, що готова знову вийти заміж

385 Читать новость на русском
Хлої Кардашян
Хлої Кардашян / www.gettyimages.com

Знаменита блогерка та реаліті-зірка Хлої Кардашян, яка напередодні розійшлася з батьком своєї дитини Трістаном Томпсоном після чергової зради, розповіла, що не збирається припиняти пошуки ідеального партнера для особистого життя і готова знову вийти заміж.

Про це Хлої заявила в подкасті адвоката Лори Вассер "Розлучення – відстій"

Читайте також: Кріс Дженнер у День матері привітала всіх своїх дочок, окрім Кендалл: реакція і відповідь моделі

Кардашян наголосила, що розставання ддя неї є складним процесом, однак вона не шкодує про такі рішення. Вона вважає, що "краще любити і втратити, ніж будь-коли закохуватися".

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" зізналася, що наразі не планує заводити нові стосунки та ходити на побачення. Нагадаємо, 16 лютого екс-бойфренд Трістан Томпсон відправився у нічний клуб в Лос-Анджелесі, де провів ніч з найкращою подругою Кайлі Дженнер, Джордін Вудс. Після цього Хлої вирішила не пробачати вдруге невірність і розірвати стосунки з Томсоном. Більше ніж рік тому в останні дні своєї вагітності вона дізналась про зраду Трістана і через це передчасно народила від нього доньку Тру.

Хлої Кардашян і трістан томпсон
Хлої Кардашян і Трістан Томпсон / Getty Images

Але, за словами Хлої, найскладнішим періодом в житті було розлучення з екс-чоловіком Ламаром Одом, який також неодноразово зраджував та мав проблеми з алкоголем.

Після мого першого чоловіка я зрозуміла, що у результаті зі мною все буде гаразд. Розлучення з Ламаром було для мене таким важким, тому що я вперше розбила собі серце і вклала всі сили в шлюб,
– пояснила Хлої.

Хлої Кардашян ламар одом
​Хлої Кардашян і Ламар Одом / Getty Images

blog_ava
Партія Вакарчука відреагувала на заяву про розпуск Верховної Ради
сьогодні
10025
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Хлої Кардашян Зіркові розлучення
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Перша річниця весілля принца Гаррі і Меган Маркл: що змінилось у їхньому житті після одруження
19 травня 10:02 Перша річниця весілля принца Гаррі і Меган Маркл: що змінилось у їхньому житті після одруження
Марта Вересюк 1595
Представник Нідерландів переміг на Євробаченні-2019: біографія Дункана Лоренса
19 травня 02:31 Представник Нідерландів переміг на Євробаченні-2019: біографія Дункана Лоренса
2540
"Шахрайки": римейк на римейк комедії з Енн Гетевей у головній ролі
18 травня 17:38 "Шахрайки": римейк на римейк комедії з Енн Гетевей у головній ролі
Юлія Ліпенцева 597
Шлюб мистецтва і технологій: чому обов'язково треба відвідати "Майстерню світла" у Парижі
18 травня 16:30 Шлюб мистецтва і технологій: чому обов'язково треба відвідати "Майстерню світла" у Парижі
Наталія Печерська 295
Голос кримських татар: пісні, фільми та книги про трагедію народу в день 75 роковин
18 травня 15:32 Голос кримських татар: пісні, фільми та книги про трагедію народу в день 75 роковин
345
Новини
Більше новин
Залиште відгук