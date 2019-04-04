Жінки подали в суд на студію Disney через те, що їм платили менше, ніж чоловікам: деталі

На знамениту американську кіностудію Walt Disney подали до суду. Жінки, яким платили менше, ніж чоловікам вирішили подати позов проти компанії, у якій працювали. Верховний суд Лос-Анджелеса розгляне претензії, суть яких полягає у гендерній нерівності.

Про несподіваний вчинок колишніх працівниць однієї з найпопулярніших кінокомпаній сучасності повідомляє The New York Times. У джерелі зазначається, що позов до Верховного суду Лос-Анджелеса подала юридична компанія Andrus Anderson ("Андрус Андерсон") від імені ЛеРонди Рассмусен, яка працювала в компанії понад 11 років, і Карен Мур.

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Вони вимагають повернути різницю, яку не отримали під час роботи, пільги, а також наднормову компенсацію за моральні збитки. Фірма Andrus Anderson, яка бореться за рівну оплату жінок і чоловіків з компаніями Intel і Farmers Insurance, одразу ж погодилися представляти інтереси ЛеРонди Рассмус та Карен Мур.

Жінки втомилися від того, що до них ставляться як до дешевої робочої сили. Ми сподіваємося, що цей позов проллє світло на дискримінацію в оплаті праці, якій Disney піддає своїх працьовитих співробітниць,

– зазначила представниця юридичної компанії Andrus Anderson.

Однак у кінокомпанії Disney такі звинувачення не підтверджують, ба більше, стверджують, що позов є марним і вони будуть захищатися.