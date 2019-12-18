Жіноча солідарність: ексдружина Володимира Остапчука розхвалила Ілону Гвоздьову

Олена Войченко на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала допис, який присвятила партнерці колишнього чоловіка на проєкті "Танці з зірками". Жінка публічно висловила своє захоплення танцівницею, як сильною особистістю. Ілона Гвоздьова теж не приховувала теплі почуття у коментарях.

Ексдружина знаменитого телеведучого, яка нещодавно натякнула на причину розлучення з чоловіком, спромоглася потоваришувати з його партнеркою на шоу "Танці з зірками". Про своє ставлення до Ілони Гвоздьової Олена Войченко розповіла з нагоди проведення благодійної акції "#зробименіхаб", яка покликана посприяти відкриттю інклюзивного хабу у Харкові.

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Однією з умов благодійної акцій, окрім грошового внеску, є висловлення вдячності людині, яка надихає. Олена Войченко за таку особистість обрала саме Ілону Гвоздьову. Вона наголосила на невтомній праці зірки, яка сприяє її справжньому успіхові. А також не оминула увагою людяність та справедливість, якими наділена танцівниця.

Особливе захоплення у мене викликають сильні жінки, яким вдається знаходити час і можливості балансувати між родиною, материнством і улюбленою справою. На щастя, прикладів більш ніж вдосталь. Одна з них – неймовірно талановита і дуже добра Ілона Гвоздьова. Ця тендітна дівчина – втілення сили і цілеспрямованості. Дякую, Ілоно, за підтримку і наснагу,

– написала Олена.

З не меншою вдячністю за дружбу відреагувала і сама Ілона: "Пам'ятай, ти завжди можеш на мене розраховувати. Познайомившись з тобою, я не перестаю захоплюватися твоїм терпінням, жіночою мудрістю, красою і твоїм материнським талантом!"

Раніше танцівниця зізналася, що дружніх стосунки з Володимиром Остапчуком у неї не склалося, на відміну від його попередників Юрія Ткача та Ігоря Ласточкіна. Причиною стало те, що телеведучий виявляв любов і турботу лише про себе, відмовляючись тим самим працювати в парі.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова переконана, що їхня з Володимиром пара покинула проєкт "Танці з зірками" за крок до фіналу через прагнення телеведучого отримати головний кубок, а не насолоджування участю в шоу. За її словами, самомилування Володимира Остапчука в шоу зіграло проти нього.