Сьогодні, 29 травня, відбулося пост-шоу десятого сезону проєкту "Холостяк". В ефірі учасниці розповіли про своє життя після шоу та розкрили подробиці деяких моментів, які відбувалися під час знімань. А також стало відомо, чи продовжилася love story Даші та Максима після закінчення реаліті.

Пост-шоу, що транслювали на телеканалі "СТБ", дозволило Максимові побачити дівчат, які боролися за його серце, справжніми. Вони з'ясовували стосунки в студії та показували себе такими, якими є в реальному житті. Проте глядачі найбільше чекали відповіді на запитання "Чи разом Даша та Максим?".

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Життя Даші та Максима після завершення проєкту "Холостяк-10"

Даша розповіла, що після закінчення знімань проєкту, які відбулися в Барселоні, вони з Максимом повернулися до Києва. Вона була дуже щаслива, проте розуміла, що Максу потрібен час, щоб владнати справи, які виникли, коли він був на зйомках. Вона відправилася до батьків і чекала, коли Максим звільниться. Дуже сумувала і хотіла побачити його, проте під час зустрічі Макс розповів неприємні деталі, які трапилися на проєкті.

Виявилося, що Максим мав секс із іншою учасницею. Під час романтичного та пристрасного побачення з Даною у фіналі вони не змогли стримати почуттів. Для Даші такий вчинок холостяка ототожнюється зі зрадою, адже напередодні вона відверто розповіла йому про свої почуття.

Проте сам Максим не вважає, що зрадив її, адже на момент близькості з Даною він ще не зробив свій вибір і нікому жодних гарантій чи обіцянок не давав. Даша та Макс не приховують того, що не байдужі один одному, проте дівчині дуже важко пробачити чоловіка. Після його зізнання вона почала відвідувати психолога, який допомагає позбутися того болю, що є всередині. Чи матимуть продовження стосунки Даші та Максима – покаже час.

Стосунки Даші та Максима на проєкті "Холостяк-10"

Головним героєм десятого сезону шоу "Холостяк" став пілот Максим Михайлюк. Даша Ульянова вирішила взяти участь в реаліті, бо вірила, що там зможе знайти своє кохання. З дитинства вона займається гімнастикою, тому під час першої вечірки вирішила показати Максу свою гнучкість та сексуальність за допомогою танцю.

Проте декілька разів бувало таке, коли дівчина ледь не покидала шоу. Вперше такий випадок трапився в Таїланді. Холостяк тоді сказав, що хоче провести її, проте натомість вони скупалися в басейні і учасниця отримала троянду, яка дала їй змогу залишитися в реаліті ще на тиждень.

Після цього в одному із відеозвернень Даша сказала, що Максим влаштовує мало побачень із нею. Тоді під час церемонії він провів Ульянову до автомобіля. Проте, відкривши двері, вона побачила на задньому сидінні запрошення на побачення в Єгипті.

Їхня історія на шоу була дуже емоційною і несподіваною. Та Даші вдалося полонити серце Максима та почути бажане зізнання про те, що він хоче бути разом із нею.