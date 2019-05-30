Жизель Бюндхен знялась в спокусливих пляжних образах для Vogue Paris: гарячі фото

Бразильська супермодель стала головною героїнею нового випуску глянцю Vogue Paris, де приміряла чимало відвертих образів для зйомки. Перші фото вже з'явились на сайті глянцю.

Колишній "ангел" Victoria's Secret стала зіркою червнево-липневого випуску і він вже надійшов у продаж як в журнальній, так і цифровій версії. Гаряча фотосесія за участю відомого фотографа Мікаеля Янссона відбувалась на морському пляжі, повідомляє Vogue Paris.

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Жизель Бюндхен для Vogue Paris / Vogue Paris

Для звабливих фотографій, де 38-річна модель продемонструвала струнку фігуру, вона одягнула декілька купальних костюмів з трендовими анімалістичними та квітковими принтами. Не забула зірка також накинути на плечі легкі теплі кофти для вечірніх сутінків або ж зовсім оголитись, прогулюючись пляжем з чорним піском.

Жизель Бюндхен для Vogue Paris / Vogue Paris