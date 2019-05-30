Жизель Бюндхен знялась в спокусливих пляжних образах для Vogue Paris: гарячі фото

409 Читать новость на русском
Жизель Бюндхен для Vogue Paris
Жизель Бюндхен для Vogue Paris / www.vogue.fr

Бразильська супермодель стала головною героїнею нового випуску глянцю Vogue Paris, де приміряла чимало відвертих образів для зйомки. Перші фото вже з'явились на сайті глянцю.

Колишній "ангел" Victoria's Secret стала зіркою червнево-липневого випуску і він вже надійшов у продаж як в журнальній, так і цифровій версії. Гаряча фотосесія за участю відомого фотографа Мікаеля Янссона відбувалась на морському пляжі, повідомляє Vogue Paris.

Читайте також: У тигровому та блакитному бікіні: Ельза Госк двічі засвітила струнку фігуру


Жизель Бюндхен для Vogue Paris / Vogue Paris

Для звабливих фотографій, де 38-річна модель продемонструвала струнку фігуру, вона одягнула декілька купальних костюмів з трендовими анімалістичними та квітковими принтами. Не забула зірка також накинути на плечі легкі теплі кофти для вечірніх сутінків або ж зовсім оголитись, прогулюючись пляжем з чорним піском.

 

Жизель Бюндхен для Vogue Paris / Vogue Paris

blog_ava
Стенограму зустрічі Зеленського з лідерами партій оприлюднили на сайті президента
30 травня
3162
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві у червні: афіша найцікавіших подій
30 травня 15:32 Куди піти у Києві у червні: афіша найцікавіших подій
211
Місячний календар стрижок на червень 2019: цікаві поради
29 травня 09:02 Місячний календар стрижок на червень 2019: цікаві поради
942
"Річард говорить "До побачення": як Джонні Депп вмирати зібрався
28 травня 11:22 "Річард говорить "До побачення": як Джонні Депп вмирати зібрався
Юлія Ліпенцева 1210
Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
28 травня 11:00 Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
Марта Вересюк 2331
Топ-10 найкращих фільмів в історії кіно
27 травня 16:03 Топ-10 найкращих фільмів в історії кіно
Марія Ягодка 1587
Новини
Більше новин
Залиште відгук