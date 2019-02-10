Жозефін Скрівер показала гарячий відпочинок у Сіднеї: звабливі фото

25-річна данська топ-модель Жозефін Скрівер поїхала відпочивати у сонячне австралійське місто Сідней і тішить шанувальників відвертими знімками у стильних образах.

Нові фото модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У коментарях Жозефін зізналася, що відчуває себе чудово в теплій Австралії і їй не хотілося б повертатися назад до Нью-Йорку. На останньому знімку Скрівер позує у басейні і демонструє свій пишний бюст.

Користувачі у мережі були у захваті від нових світлин супермоделі. Так, за перші три години публікація назбирала понад 200 тисяч вподобань.



Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver



Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver



Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver



Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver