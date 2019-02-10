Жозефін Скрівер показала гарячий відпочинок у Сіднеї: звабливі фото

332 Читать новость на русском
Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver

25-річна данська топ-модель Жозефін Скрівер поїхала відпочивати у сонячне австралійське місто Сідней і тішить шанувальників відвертими знімками у стильних образах.

Нові фото модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Звабити і закохати у себе ще раз: що одягнути на побачення в День святого Валентина

У коментарях Жозефін зізналася, що відчуває себе чудово в теплій Австралії і їй не хотілося б повертатися назад до Нью-Йорку. На останньому знімку Скрівер позує у басейні і демонструє свій пишний бюст. 

Користувачі у мережі були у захваті від нових світлин супермоделі. Так, за перші три години публікація назбирала понад 200 тисяч вподобань.

Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver

Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver

Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver

Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver

blog_ava
"Лягай, бандеро": керівнику поліції Києва соромно за працівника, обіцяє покарати (оновлено)
10 лютого
10790
Теги: LifeStyle Мода Еротика
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Голі сукні та сексуальні декольте: які образи зірки показали на вечірці перед Греммі-2019
10 лютого 22:03 Голі сукні та сексуальні декольте: які образи зірки показали на вечірці перед Греммі-2019
2344
Де зробити пропозицію руки і серця: топ-10 найромантичніших міст світу
9 лютого 16:32 Де зробити пропозицію руки і серця: топ-10 найромантичніших міст світу
544
Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
8 лютого 21:01 Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
Наталя Боднар 1177
Гурт Bahroma розкрив свій козир на Нацвідборі до Євробачення-2019: несподіване зізнання
8 лютого 16:40 Гурт Bahroma розкрив свій козир на Нацвідборі до Євробачення-2019: несподіване зізнання
638
Освіта політолога, подорож в СРСР і продаж ескізів: як йшов до успіху модельєр Christian Dior
8 лютого 16:00 Освіта політолога, подорож в СРСР і продаж ескізів: як йшов до успіху модельєр Christian Dior
Марта Вересюк 216
Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
8 лютого 14:30 Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
Юлія Девда 1701
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук