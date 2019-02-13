Жозефін Скрівер показала сексуальні кадри напередодні Дня всіх закоханих

Знаменита данська топ-модель Жозефін Скрівер більш відома як "ангел", оскільки вже декілька років успішно співпрацює з популярним білизняним брендом Victoria's Secret. Дівчина поділилася з шанувальниками гарячими знімками, оприлюднення яких присвятила Дню святого Валентина.

Нещодавно 25-річна Жозефін Скрівер відпочивала у теплому Сіднеї, публікуючи яскраві фото ще декілька днів після повернення в холодний Нью-Йорк. Однак перед всесвітнім днем закоханих вона вирішила потішити шанувальників гарячими кадрами, під якими зробила тематичне опитування.

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Топ-модель поділилася звабливими знімками на своїй сторінці в Instagram. Вона показала два знімки у чорно-білому і кольоровому варіанті, однак на обидвох світлинах Жозефін сексуально позує лежачи на дивані у відвертій білизні бренду, представником якого є. Мереживний бюстгальтер і трусики, з'єднані у стилі боді, від Victoria's Secret підкреслили пишний бюст і тонку талію моделі. Під пікантним дописом зірка запитала у своїх шанувальників як вони святкують День святого Валентина.



Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver