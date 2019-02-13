Жозефін Скрівер показала сексуальні кадри напередодні Дня всіх закоханих

885
Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram/ @josephineskriver

Знаменита данська топ-модель Жозефін Скрівер більш відома як "ангел", оскільки вже декілька років успішно співпрацює з популярним білизняним брендом Victoria's Secret. Дівчина поділилася з шанувальниками гарячими знімками, оприлюднення яких присвятила Дню святого Валентина.

Нещодавно 25-річна Жозефін Скрівер відпочивала у теплому Сіднеї, публікуючи яскраві фото ще декілька днів після повернення в холодний Нью-Йорк. Однак перед всесвітнім днем закоханих вона вирішила потішити шанувальників гарячими кадрами, під якими зробила тематичне опитування.

Читайте також: Каліфорнійська красуня: найгарячіші фото Жасмін Тукс – "ангела" Victoria's Secret

Топ-модель поділилася звабливими знімками на своїй сторінці в Instagram. Вона показала два знімки у чорно-білому і кольоровому варіанті, однак на обидвох світлинах Жозефін сексуально позує лежачи на дивані у відвертій білизні бренду, представником якого є. Мереживний бюстгальтер і трусики, з'єднані у стилі боді, від Victoria's Secret підкреслили пишний бюст і тонку талію моделі. Під пікантним дописом зірка запитала у своїх шанувальників як вони святкують День святого Валентина.

Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver

Жосефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver
 

blog_ava
От хто це робить з дорогами: у Миколаєві кіт "оцінив" якість свіжого асфальту – епічне відео
13 лютого
2044
Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ТОП-14 фільмів про любов до Дня Святого Валентина
13 лютого 20:30 ТОП-14 фільмів про любов до Дня Святого Валентина
Уляна Корицька 5964
Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: 4 простих способи
13 лютого 18:01 Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: 4 простих способи
184
Маршрути закоханих: топ-5 небанальних міст Європи для романтичної подорожі
12 лютого 20:00 Маршрути закоханих: топ-5 небанальних міст Європи для романтичної подорожі
Юлія Девда 1481
Участь у Нацвідборі та поради від Кузьми: Ivan NAVI приголомшив відвертими зізнаннями
12 лютого 19:01 Участь у Нацвідборі та поради від Кузьми: Ivan NAVI приголомшив відвертими зізнаннями
Юлія Михайлова 1737
У чому зустріти День Валентина: стильні образи
12 лютого 17:35 У чому зустріти День Валентина: стильні образи
1433
Тортеліні з креветками – рецепт святкової вечері на День Валентина
12 лютого 15:41 Тортеліні з креветками – рецепт святкової вечері на День Валентина
Богданна Рибак 280
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук