Жозефін Скрівер зачарувала фігурою на фоні розкішних краєвидів Еквадору

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Сексуальна Жозефін Скрівер /
Сексуальна Жозефін Скрівер / / Instagram / @josephineskriver

25-річна модель Жозефін Скрівер наразі відпочиває зі своїм коханим та друзями в екваторіальних лісах Еквадору. Фотографії, які публікують знаменитості, просто зачаровують своєю красою. Не менш захопленими фанати залишились і від світлин самої Скрівер, яка приміряла звабливі купальники на відпочинку.

Перші фотографії з Еквадору у Південній Америці з'явились ще кілька днів тому, але окрім знімків природи та архітектури Жозефін Скрівер потішила підписників і пікатними фото. Зірка відпочиває у п'ятизірковому готелі Mashpi Lodge, що розташований посеред густої рослинності.

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Поряд з готелем є тераса, з якої відкривається дивовижний краєвид на ліси Еквадору. Для світлини Жозефін одягнула суцільний купальник темно-червоного кольору з розрізами на плечах, що сексуально виділяв її сідниці та струнку фігуру. Своє волосся вона підв'язала догори і вільно обіперлась на перила. 

Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер в Еквадорі / Instagram / @josephineskriver

Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер в Еквадорі / Instagram / @josephineskriver

На інших фото, які опублікував наречений моделі – виконавець Алекс Делеон (Bohnes), вона постає в цьому ж образі. Окрім кольорового знімку, він додав ще чорно-біле фото, на якому його кохана дивиться в камеру через плече.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexander DeLeon (@bohnes)

30 грудня зірка також додала ще одне фото, на якому вона постає вже у роздільному купальнику, додавши до образу кепку з логотипом. Колір речей важко оцінити, оскільки кадр – чорно-білий.

Жозефін Скрівер
Сексуальна Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Відпочинок
Джерело: 24 канал
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