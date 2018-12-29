Жозефін Скрівер зачарувала фігурою на фоні розкішних краєвидів Еквадору

25-річна модель Жозефін Скрівер наразі відпочиває зі своїм коханим та друзями в екваторіальних лісах Еквадору. Фотографії, які публікують знаменитості, просто зачаровують своєю красою. Не менш захопленими фанати залишились і від світлин самої Скрівер, яка приміряла звабливі купальники на відпочинку.

Перші фотографії з Еквадору у Південній Америці з'явились ще кілька днів тому, але окрім знімків природи та архітектури Жозефін Скрівер потішила підписників і пікатними фото. Зірка відпочиває у п'ятизірковому готелі Mashpi Lodge, що розташований посеред густої рослинності.

Читайте також: Жозефін Скрівер показала відпочинок з коханим в Еквадорі: фото

Поряд з готелем є тераса, з якої відкривається дивовижний краєвид на ліси Еквадору. Для світлини Жозефін одягнула суцільний купальник темно-червоного кольору з розрізами на плечах, що сексуально виділяв її сідниці та струнку фігуру. Своє волосся вона підв'язала догори і вільно обіперлась на перила.



Жозефін Скрівер в Еквадорі / Instagram / @josephineskriver



Жозефін Скрівер в Еквадорі / Instagram / @josephineskriver

На інших фото, які опублікував наречений моделі – виконавець Алекс Делеон (Bohnes), вона постає в цьому ж образі. Окрім кольорового знімку, він додав ще чорно-біле фото, на якому його кохана дивиться в камеру через плече.

30 грудня зірка також додала ще одне фото, на якому вона постає вже у роздільному купальнику, додавши до образу кепку з логотипом. Колір речей важко оцінити, оскільки кадр – чорно-білий.



Сексуальна Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver