Популярний журнал GQ обрав найстильнішого чоловіка 2018 року: ним став американський співак та чоловік акторки Пріянки Чопри, Нік Джонас.

Про це йдеться на сайті видання. У мережі користувачам запропонували проголосувати і обрати з 64 претендентів найстильнішого чоловіка року.

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Серед головних конкурентів співака стали актори Джефф Голдблюм, Раян Рейнольдс і музикант Джон Ледженд. Що цікаво, як йдеться у виданні, музикант отримав звання через те, що в цьому році у нього було весілля з індійською актрисою Пріянкою Чопрою, за яким стежив весь світ. Зазначається, що Нік дивився органічно і в класичному костюмі, і в індійському традиційному одязі.

Джонас прокоментував це, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram архівне дитяче фото.

Зараз, як і раніше, мені хотілося тільки одного – бути стильним. Не просто стильним, а найстильнішим. І незважаючи на те, що досягнення мети зайняло 26 років, я щасливий нарешті отримати нагороду за своє невпинне прагнення – бути стильним,

– йдеться у підписі.

Новоспечена дружина Пріянка Чопра також публічно привітала чоловіка.

"Для мене честь цілувати найстильнішого чоловіка на планеті. Нехай боги стилю завжди світять на тебе, любов моя", – написала акторка.