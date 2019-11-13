Журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2019 року: хто отримав звання

У світі вже починають підводити підсумки 2019 року. Зокрема, журнал People оголосив, хто став найсексуальнішим чоловіком року. За версією видання, перемогу здобув талановитий співак Джон Ледженд.

Як відомо, у 40 років Джон Ледженд може похизуватись чималими досягненнями та нагородами. Знаменитий артист – лауреат престижних премій Оскар, Еммі та Греммі. Однак цю серію його перемог продовжила ще одна: у 2019 році він став найсексуальнішим чоловіком за версією журналу People. Відповідну інформацію опублікувало видання на своєму офіційному сайті.

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Сам артист не очікував такої відзнаки, тому, дізнавшись про перемогу, дещо розхвилювався.

Я був натхнений, але водночас наляканий, бо це великий тиск. Всі будуть розбирати мене по шматочках, щоб подивитися, чи достатньо я сексуальний, щоб мати це звання,

– поділився Джон Ледженд.



Джон Ледженд – найсексуальніший чоловік року / People

На таку новину миттєво відреагувала дружина Джона Ледженда – світська левиця і блогерка Кріссі Тейген. Вона не приховувала радості та гордості від чергового досягнення коханого та зізналась, що втілилась і її мрія.

"Я здійснила свою мрію – маю стосунки з найсексуальнішим чоловіком у світі! Яка честь! Ти пройшов довгий шлях, коханий", – написала Кріссі.



Співак Джон Ледженд / People

Відомо, що кожного року представники People оголошують ім'я найсексуальнішого чоловіка року. При визначенні переможця враховують не тільки популярність головного героя випуск, але і його досягнення у шоу-бізнесі. У 2018 році звання отримав актор Ідріс Ельба. Перед цим найсексуальнішими чоловіками року були Бред Пітт, Раян Рейнольдс, Джонні Депп, Джордж Клуні, Дуейн Джонсон, Кріс Гемсворт та інші.



Ідріс Ельба став найсексуальнішим чоловіком 2018 року