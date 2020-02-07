Журналістам вдалося викрити коханку Володимира Остапчука, – ЗМІ

Ажіотаж навколо розлучення Володимира Остапчука та Олени Войченко продовжується. Журналістам вдалося розсекретити жінку, через яку шоумен покинув сім'ю.

У програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" йдеться про те, що, ймовірно, новою обраницею Володимира Остапчука є дівчина на ім'я Христина. Їй 33 роки і вона працює нотаріусом.

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Раніше старша донька Cніжани Єгорової Анастасія у коментарях на сторінці шоумена згадувала Христину.

Сумно звичайно це все ... "і піти в нікуди" дуже смішно... Краще своєму нотаріусу-юристці сказати, щоб менше хвалилася .. Гидко, коли мужик так поводиться ... особливо з дітьми,

- прокоментувала Анастасія.



Скріншот програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна"

З жінкою, яка зруйнувала зіркову родину, Остапчук познайомився влітку на весіллі в Італії. Тоді Володимир був ведучим свята, а Христина – подружкою нареченої.



Скріншот сторінки ймовірної коханки Володимира Остапчука Христини / Instagram / @kristygor

Як зазначають журналісти, про роман свідчать світлини з одного і того ж місця відпочинку в один і той же час на інстаграм-сторінках Остапчука та Христини.



Скріншот сторінки ймовірної коханки Володимира Остапчука Христини / Instagram / @kristygor Скріншот сторінки ймовірної коханки Володимира Остапчука Христини / Instagram / @kristygor

Журналістам LifeStyle 24 владося з'ясувати, що Володимир та Христина підписані один на одного в інстаграмі.



Скріншот сторінки ймовірної коханки Володимира Остапчука Христини / Instagram / @kristygor Скріншот сторінки ймовірної коханки Володимира Остапчука Христини / Instagram / @kristygor

Скріншот сторінки Володимира Остапчука / Instagram / @vova_ostapchuk