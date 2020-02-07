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Журналістам вдалося викрити коханку Володимира Остапчука, – ЗМІ

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Володимир Остапчук / Instagram / @vova_ostapchuk

Ажіотаж навколо розлучення Володимира Остапчука та Олени Войченко продовжується. Журналістам вдалося розсекретити жінку, через яку шоумен покинув сім'ю.

У програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" йдеться про те, що, ймовірно, новою обраницею Володимира Остапчука є дівчина на ім'я Христина. Їй 33 роки і вона працює нотаріусом.

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Раніше старша донька Cніжани Єгорової Анастасія у коментарях на сторінці шоумена згадувала Христину.

Сумно звичайно це все ... "і піти в нікуди" дуже смішно... Краще своєму нотаріусу-юристці сказати, щоб менше хвалилася .. Гидко, коли мужик так поводиться ... особливо з дітьми,
- прокоментувала Анастасія.

Скріншот з програми "Зірковий шлях"
Скріншот програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна"

З жінкою, яка зруйнувала зіркову родину, Остапчук познайомився влітку на весіллі в Італії. Тоді Володимир був ведучим свята, а Христина – подружкою нареченої.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений kristygor (@kristygor)

Коханка Остапчука Христина
Скріншот сторінки ймовірної коханки Володимира Остапчука Христини / Instagram / @kristygor

Як зазначають журналісти, про роман свідчать світлини з одного і того ж місця відпочинку в один і той же час на інстаграм-сторінках Остапчука та Христини.
Ймовірна коханка Володимира Остапчука
Скріншот сторінки ймовірної коханки Володимира Остапчука Христини / Instagram / @kristygor
 
Журналістам LifeStyle 24 владося з'ясувати, що Володимир та Христина підписані один на одного в інстаграмі.
Скріп сторінки коханки Остапчука
Скріншот сторінки ймовірної коханки Володимира Остапчука Христини / Instagram / @kristygor
 
Скріншот сторінки Остапчука
Скріншот сторінки  Володимира Остапчука / Instagram / @vova_ostapchuk
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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Володимир Остапчук Новини LifeStyle
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