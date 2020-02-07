Журналістам вдалося викрити коханку Володимира Остапчука, – ЗМІ
Ажіотаж навколо розлучення Володимира Остапчука та Олени Войченко продовжується. Журналістам вдалося розсекретити жінку, через яку шоумен покинув сім'ю.
У програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" йдеться про те, що, ймовірно, новою обраницею Володимира Остапчука є дівчина на ім'я Христина. Їй 33 роки і вона працює нотаріусом.
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Раніше старша донька Cніжани Єгорової Анастасія у коментарях на сторінці шоумена згадувала Христину.
Сумно звичайно це все ... "і піти в нікуди" дуже смішно... Краще своєму нотаріусу-юристці сказати, щоб менше хвалилася .. Гидко, коли мужик так поводиться ... особливо з дітьми,
- прокоментувала Анастасія.
Скріншот програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна"
З жінкою, яка зруйнувала зіркову родину, Остапчук познайомився влітку на весіллі в Італії. Тоді Володимир був ведучим свята, а Христина – подружкою нареченої.
Скріншот сторінки ймовірної коханки Володимира Остапчука Христини / Instagram / @kristygor
Скріншот сторінки ймовірної коханки Володимира Остапчука Христини / Instagram / @kristygor
Скріншот сторінки ймовірної коханки Володимира Остапчука Христини / Instagram / @kristygor